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  4. Ülkeyi ağaya kaldıran parfüm reklamı! "Hastalıklı ve iğrenç"

Ülkeyi ağaya kaldıran parfüm reklamı! "Hastalıklı ve iğrenç"

06.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da Shot adlı parfüm markasının yeni ürünü için yayımladığı iki reklam filmi ülkede tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken reklam filmini görenler, 'hastalıklı ve iğrenç', 'Bu tür reklamlar nasıl onaylanıyor?' diye tepki gösterdi.

Shot adlı parfümün reklamları, kadınların tecavüz korkusunu tiye aldığı için eleştiri yağmuruna tutuldu. İlk kez 2 Haziran'da yayımlanan görüntüler, "kadın düşmanı" olduğu ve "tecavüz kültürünü desteklediği" gerekçesiyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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"BİZ 4 KİŞİYİZ AMA..."

Reklamların birinde, 4 erkek ve bir kadın markette görülüyor. Erkekler, "Biz 4 kişiyiz ama sadece bir tane var" diye konuşurken kadın korkuyla arkasını dönüyor. Bunun ardından erkeklerin, rafta bir tane kalan deodorantla ilgili konuştuğu anlaşılıyor.

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"YATAK ODASINDA..."

İkinci reklamdaysa bir çift yatak odasındayken 4 kişi içeri giriyor ve "Görünüşe bakılırsa sen denedin" diyor. "Evet" cevabının ardından erkeklerden biri "Sıra bizde" deyip yürümeye başlayınca kadın korkuyor. Ancak karakterin odadaki deodorantı aldığını görünce rahatlıyor.

Görüntüleri "hastalıklı ve iğrenç" diye niteleyen bir Twitter kullanıcısı, "Bu tür reklamlar nasıl onaylanıyor?" diye tepki gösterdi.
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Bir başka kişiyse reklamlarda imzası olan herkese "Yazıklar olsun" dedi. Ayrıca pek çok kişi reklamların yasaklanması çağrısı yaptı.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, reklamların yayımına son verildiği duyuruldu. Bakanlık, videoların kaldırılması için Twitter ve YouTube'a da mektup gönderildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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