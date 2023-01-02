Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli nasıl istiyorsa öyle olacaktır, bir bildiği vardır"

Sinan Ateş, geçtiğimiz cuma Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 38 yaşında hayatını kaybetti. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken Ateş'in MHP'de Bahçeli'den sonraki lider olarak görülmek istendiği iddiası dikkat çekmişti. Katilin kim olduğunun bilindiğine dair iddialar tartışmaları beraberinde getirirken Mersin Ülkü Ocaklarından konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Ülkücü Milliyetçi Hareketin Lideri Sn.Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır" ifadelerine yer veren Yavuz Akgül, "Ülkücü hareket lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır" dedi.

"ÜLKÜCÜ HAREKETİ DÜŞÜRMEYE AND İÇMİŞ ÜÇ BEŞ ZAVALLI"

"Yaşanan olaylar göstermektedir ki MHP ve Ülkü Ocakları’nın temelini sarsmaya yönelik iftiralar atılıp, karalama kampanyaları yapılıp algı

operasyonlarıyla düşürmeye çalışanlar apaçık ortadadır.Ülkü Ocakları ve MHP böyle şeylere yem olmayacak kadar kutlu bir harekettir.

Olaylara karşı yorum yapanlara bakınız ki hiçbirinin ne MHP ile ne Ülkü Ocakları ile alakası kalmamış,Ülkücü Hareketin zamanında ekmeğini yiyip bugün Ülkücü Hareketi düşürmeye karşı, kötü göstermeye karşı and içmiş üç beş zavallıdır.

"'KATİLİ BİLİYORUZ' DİYECEK KADAR ALÇALANLAR PİŞMAN OLACAKLARINI BİLMİYOR"

Olayın iç yüzünü bilmeden, olayın müsebbibini MHP ve ÜO olarak gören, suçu tamamen MHP ve Ülkü Ocakları'na yıkmaya çalışanlar hatta ve hatta “Biz katilin kim olduğunu biliyoruz”diyecek kadar alçalanlar, “Ahde vefa imandandır”sözünü hiç ettiler diyenler, “MHP ve ÜO benim için bugün bitmiştir” diyenler pişman olacaklarını bilmemekle beraber MHP ve ÜO'nı başsağlığı dilememekle suçlamışlardır.

"BAHÇELİ YORUM YAPMIYORSA BİR BİLDİĞİ VARDIR"

Ülkücü Milliyetçi Hareketin Lideri Sn.Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır.

"MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI'NI SUÇLADILAR AMA CENAZEDE YOKLARDI"

Şöyle cenazeye katılanlara bakın! Liderimizi, ÜO Genel Başkanımızı cenazeye sahip çıkmamakla suçlayanlar olayın yaşandığı gün attıkları iftiralar ile MHP ve ÜO'nı lekelemeye çalışanlardan hangisi cenazeye katıldı? Başsağlığı mesajı paylaşanlar,MHP ve Ülkü Ocakları'nı suçladılar ama cenazede yoklardı. Kendi döneminde görev yaptığı yöneticileri ve Ocak başkanlarının kaç tanesi cenazedeydi.

"NEDEN BAHÇELİ TARAFINDAN BİR GECEDE GÖREVDEN ALINDI?"

Biraz sorgulayın,biraz olayın iç yüzünü araştırın. Neden bir gece de Liderimiz Sn.Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı? Neden MHP ve ÜO çatısı altından uzaklaştırıldı? Biraz aklınızı çalıştırın,kolayı seçmeyin,etraftaki MHP’yi ve ÜO'nı zedelemeye çalışanların algı operasyonlarına katılıp kendinizi yemeyin.

Birde şurdan bakalım Mersin'de yaşanan olayda Ülküdaşımız hayatını kaybetti.Peki neden ona başsağlığı dilenmedi? Neden sosyal medyadan ağzını açanlar o gün suskun kaldılar? Öldürülen kardeşimiz değersiz miydi?

Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve Lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin."

"MHP'NİN SONRAKİ GENEL BAŞKANI OLARAK İSTENİYOR" İDDİASI

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ ise Ateş'in MHP'de genel başkan olarak görülmek istenen birkaç kişiden biri olduğunu öne sürüp bu konuda Ateş'in de çalışmalar yürüttüğünü iddia etmişti.