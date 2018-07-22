Ülser Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Çok sık rastlanan mide hastalıkları arasında olan ülser, Türkiye'de her beş kişiden birinde görülüyor. Daha çok orta yaşı geçmiş erkeklerde rastlanan bu hastalık, erkeklerde kadınlara kıyasla üç kat daha fazla rastlanır. Kadınlarda ise 60 yaştan sonra görülme sıklığı artmaya başlar. Ülser hastalarının bazılarında mide asidi üretimi fazlayken bazılarında ise asit üretimi az olabilir. Ülser Nedir? Onikiparmak bağırsağında ve midenin iç yüzeyinde meydana gelen aşınma neticesinde oluşan yaraya ülser adı verilir. Midemizi asitlerden ve sindirim enzimlerinden koruyan, dış faktörlere karşı muhafaza eden mukus zarar gördüğünde ve işlev kaybetmeye başladığında bu yara oluşmaya başlar. Peptik ülser: Bir tür ülser yarasıdır ve hem midede hem de onikiparmak bağırsağında rastlanır. Midede oluşan peptik türdeki ülser, mide ülseri adıyla bilinir. Bu yaraların oluşum sebebi genelde helicobacter pylori ismindeki bakteridir. Tedavi süreci genelde uzun ve zorlu geçer. Duodenal ülser: Onikiparmak bağırsağında rastlanılan bu ülser çeşidi ise en çok karşılaşılan türdür. Genelde ağrılar göğüs kemiğinin hemen altındaki bölgede oluşur ve hasta aç kaldığında ağrı hissetmeye başlar. Bu ağrı bir şeyler yiyip içene kadar geçmez.

Ülser Neden Olur? 1. Helicobacter pylori

Ülser yarasının meydana gelmesindeki en büyük neden olan helicobacter pylori isimli bakteri, oluşum sürecinde çok fazla belirti göstermez. Oluşumuyla beraber yaralara ve birçok sindirim sistemiyle alakalı rahatsızlığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan helicobacter plyori, nadiren de olsa mide kanserine bile sebep olabilir. Bulaşıcı bir bakteri olduğu için kirli yiyecekler ya da dışkı bulaşmış su aracılığıyla vücuda geçebilir. Diğer taraftan tükürük, kusmuk ve dışkıyla temas kurulması halinde de kişiden kişiye geçme ihtimali oldukça yüksektir. Bu bakteriye tanı koyabilmek için kan testi, dışkı testi ve nefes testi yapılır. 2. NSAİİ tipi ilaçlar

NSAİİ yani non steroid antienflamatuar türdeki ilaçlar streoid içermez ve iltihap giderici bir etki göstererek ağrıları dindirmeye yardımcı olurlar. İbuprofen ve asprin türündeki ilaçlar da bu sınıf kapsamında ele alınır. Eğer non steroid antienflamatuar türündeki ilaçlar uzun süreli kullanılırsa sindirim sistemiyle alakalı bozulmalara sebep olabilecekleri için ülser yaraların oluşması ya da var olan yaraların daha da kötü hale gelmesi söz konusu olabilir.

3. Kötü alışkanlıklar

Sigara, alkol ve kahve tüketiminin aşırı derecede olması ülser oluşumuna sebep olabilir. Bu zararlı alışkanlıklar vücudun pek çok bölgesine zarar verdiği gibi mide üzerinde de hasarlar oluşturabilir. Mide asidini baskılayıcı ilaç kullanıyor olsanız bile içki, sigara ve kahve tüketmeye devam ettiğiniz sürece bu ilaçlar tam olarak etki göstermeyecektir. Dolayısıyla ülser yarasının iyileşmesini hızlandırmak için kahve, içki ve sigara tüketimine son vermek gerekir. 4. Stres

Herhangi bir hastalık yüzünden ya da yaşanan bir olaya bağlı olarak gelişim gösteren stresin düzeyi arttıkça bu durumun getirdiği negatif etkiler de büyüyecektir. Eğer belirli konularda çok fazla stres yapıyorsanız vücudunuz birçok hastalığa karşı savunmasız hale gelir ve zararlı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz artar. Bu zararlardan birisi de ülser olabilir. Vücudun savunmasız düşmesinin yanı sıra stres yüzünden mide asidinin de bolca salgılandığı biliniyor. Dolayısıyla stres yüzünden fazla salgılanan mide asidi ülser oluşumuna sebep olabilir.

5. Yanlış beslenme

Eğer dengesiz ve sağlıksız bir beslenme düzeniniz varsa ülser problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aşırı tuzlu yemekler yemek, yiyeceklerde fazla baharat kullanmak, yemekleri az çiğneyerek yutmak, uzun süre aç kalmak ya da mideyi çok fazla doldurmak gibi çeşitli yanlışlar yüzünden midede yaşayacağınız sorunlardan birisi de ülserdir. Diğer taraftan tükettiğiniz besinlerdeki hijyen durumuna da özellikle dikkat etmeniz gerekir. 6. Genetik faktörler

Her hastalıkta olduğu gibi ülserde de genetik faktörler önemli etmenler arasında yer alıyor. Aile geçmişinizde ülser vakasına sıklıkla rastlanıyorsa sizin vücudunuzun da ülsere yatkın olma ve ileride ülser yaşama ihtimali diğer insanlara kıyasla yüksektir. Anne ve babanızın ülser yaşamış olması sizin yüzde yüz ülser hastası olacağınız anlamına gelmese de onlardan size geçen genler sebebiyle bu hastalığa müsait olduğunuzu ve bu yüzden daha dikkatli davranmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ülser Nasıl Tedavi Edilir? 1. İlaç tedavisi

Eğer ülser yarası helicobacter pylori sebebiyle oluştuysa antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Yaranın özelliklerine göre uygulanacak tedavi yönteminde değişiklikler yaşanabilir. Duruma göre midenin aşırı asit üretmesini engelleyen H2 bloker ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar sayesinde asit salınımı azalır ve mide içindeki fazla asit atılmış olur. Diğer taraftan proton pompa inhibitörleri ise mide asidini düzenler. Sitokoruyucu ajanlar ise midenin yüzeyini ve bağırsakları korumaya yardımcı olur.