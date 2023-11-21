Uluslararası Emmy Ödülü alan Yargı'nın başrolü Kaan Urgancıoğlu'nun törendeki saçları olay oldu

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında üretilmiş yapımlara verdiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Yargı büyük bir gurur yaşadı. Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.

Kaan Urgancıoğlu'nun törendeki cool tarzı dikkat çekerken saçları her şeyin önüne geçti.

Yakışıklılığıyla her daim büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kaan Urgancıoğlu'nun imajını görenler "Yataktan kalkmış gelmiş", "Uyurken uyandırıp getirmişler gibi", "Adam dağınık görünümüyle bile yakışıklı" yorumlarında bulundu.









