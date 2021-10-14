Ümit Özdağ'ın sözleri Nagehan Alçı'yı kızdırdı! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Programda Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı birbirine girdi. Ümit Özdağ'ın "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" diyerek Nagehan Alçı'ya yüklenmesi üzerine tansiyon fırladı.

Ümit Özdağ 3 gün önce kendisiyle ilgili bir suikast ihbarı aldığını belirterek, "Bana karşı hangi örgütün suikast hazırlığında olduğunu ben biliyorum" iddiasında bulundu. Bunun üzerine Nagehan Alçı, 'Parlamenter sisteme geçilmeli değilse 2023 seçimleri öncesi kan akar' yazısını hatırlatarak şöyle dedi:

NAGEHAN ALÇI: 'KAN AKAR' DERKEN SİYASİ SUİKASTLARI KASTETMEDİM

"Siyasi suikastı kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum, kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir." Ve ardından Ümit Özdağ'a Parlamenter sisteme geçişle ilgili görüşlerini sordu.

SON 10 SENEDEKİ TOPLUMSAL GERİLİMİN MİMARLARINDAN BİRİSİNİZ

Ümit Özdağ bu sorunun ardından sert sözlerle Nagehan Alçı'ya yüklendi. Özdağ, "Nagehan Hanım. Doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum. Bu 10 sene içerisinde Erdoğan'ın toplumu germe, düşmanlaştırma, kavgaya hazırlama politikalarının öncü isimlerinden birisi oldunuz. Şimdi galiba tehlikeli bir oyun oynadığını gördünüz ki Parlamenter Sisteme dönelim diyorsunuz" dedi.

'OBEZ SURİYELİ' CEVABI

Bu ifadelerden sonra ortam bir anda gerilirken çıkan tartışma sırasında Nagehan Alçı, "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" dedi.

3 GÜN ÖNCE BANA SUİKAST YAPACAK ÖRGÜTÜ ÖĞRENDİM!

Programda Ümit Özdağ, 3 gün önce kendisiyle ilgili bir suikast ihbarı aldığını belirterek, kendisine suikast yapacak örgütü bildiğini iddia etti. "Benimli ilgili bir istihbarat bana geldi. Bana karşı hangi örgütün suikast hazırlığında olduğunu ben biliyorum. Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bana bir bilgi geldi. Devlete bu bilgi çok önceden gelmiş ve bunu benden saklamışlar. Ben gayri resmi öğrendim" iddiasında bulundu. "Bu iddiayı resmi makamlara doğrulatıp doğrulatmadığı sorulan Ümit Özdağ "Bunlar doğrulanmaz. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz" cevabı verdi.

