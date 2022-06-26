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Ümit Özdağ "Yarın gidiyorum" diyerek duyurdu: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz

26.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mültecilerle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Yarın Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirten Özdağ, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” dedi. Özdağ konuşmasında “Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” ifadelerini kullandı. Özdağ, yeni mültecilerin gelmesini engellemek için tedbirler geliştirdiklerini anlattı.

Ümit Özdağ "Yarın gidiyorum" diyerek duyurdu: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ve mülteci sorunuyla alakalı yaptığı çıkışlarla sıkça ülke gündemine geliyor. Çok konuşulan açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Özdağ, "Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" sözleriyle gerçekleştirdiği konuşmasında yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini ve Reyhanlı'da Türkiye-Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceklerini anlattı. İşte detaylar...

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"KORKUNÇ BİR HIZLA BÜYÜDÜ"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin 1’inci Olağan Adana İl Kongresi’ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi. Partililer tarafından araç konvoyuyla karşılanan Özdağ, ilk olarak Sefa Özler Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ettikten sonra kongrenin yapılacağı salona geldi.

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Burada konuşan Özdağ, Zafer Partisi’nin korkunç bir hızla büyüdüğünü belirterek, “Zafer Partisi önüne çıkan tüm engelleri tek tek devirerek ilerlemeye devam ediyor. Tüm Türkiye’ye zafer geliyor, siyasette dengeler yeniden kuruluyor. Zafer Partisi, milletin iradesini; Türk siyasetinde kararlı bir şekilde taşıyor” dedi.

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"SINIRA İLK MAYINI YERLEŞTİRECEĞİZ"

Partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, “Türk milleti, Haziran 2023’te ‘Artık istemiyoruz, bunlar gitsin’ der ve Zafer Partisi’ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz. Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz. Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan çekileceğiz. Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay Reyhanlı Türkiye Ümit Özdağ

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