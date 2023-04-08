Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızını görenler çok şaşırdı

Umut Akyürek'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Umut Akyürek bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Güzelliği ile dikkat çeken Akyürek'in hayatını merak edenler kızını görünce çok şaşırdılar. İşte Umut Akyürek'in hayatı hakkında merak edilenler

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Umut Akyürek, 12 Temmuz 1973 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başlayan Akyürek, Devlet Konservatuvarı mezunu. Kendisi gibi sanatçı olan Oktay Ertuğrul ile 2005 senesinde evlenen ünlü sanatçının Melek Bal isminde bir çocuğu bulunuyor.

Umut Akyürek’in, Fulden Akyürek ve Ogün Genco Akyürek isminde kardeşleri var. Fulden Akyürek ise ablası Umut Akyürek gibi sanatçı kişiliği ile tanınıyor.

Türk Sanat Müziği sanatçısı kolan Oktay Ertuğrul “Arama Meni”, “Altın Hızma Mülayim” ve “Benimle Olmalısın” isimli şarkıları seslendirmiştir.

KIZINI GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Yaşından oldukça büyük gösteren Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.

