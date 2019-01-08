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Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 08:11 | Son Güncelleme

Konya'da Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde devam eden kar yağışına kayıtsız kalamayan öğrenciler, gece yarısı olduğunda evlerinden çıkarak meydanda buluştu. Yağan kar altında kar topu savaşı yapıp, halaylar çeken öğrencilerden bazıları da araçlarıyla buzda drift yaptı.

Final sınavlarının stresini atmak için sokağa çıkan öğrenciler sınav dönemi yorgunluğunu karla çıkardı. Soğuk havaya aldırmadan oyun havaları ve halaylarla eğlenceli anlar yaşayan öğrencilerin hafif kaza yapan bir aracı tekrar drifte yollamaları da dikkatlerden kaçmadı.

Final stresini böyle attılar

Konya'da üniversite öğrencileri yağan kar altında kar topu savaşı yaptı, halay çekti, bazıları ise buzda araçlarıyla drift attı. Üniversite öğrencilerinin en yoğun olarak yaşadığı merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde kar yağışı devam ederken, saatler gece yarısına geldiğinde öğrenciler evlerinden çıkmaya başladı.
Sınav döneminde olan üniversite öğrencileri final sınavlarının stresini akşam saatlerinde başlayarak etkili olan karla attı. İlk önce karın ardından pazar meydanında oluşan kaygan zeminden yararlanan bazı öğrenciler arabalarıyla drift attı.
Daha sonra kalabalığın artmasıyla öğrenciler, kar topu savaşı yaptı. Öğrenciler kar topunu bırakarak oyun havası eşliğinde oynadı ve halay çekti.
Öte yandan, drift yapmak için pazar meydanına gelen bazı arabalar buzlanmadan dolayı alana giremeyince öğrenciler arkadan arabayı iterek pazar alanına soktu.
Bunların yanı sıra öğrencilerin hafif bir kaza atlatan aracı alkışlar eşliğinde tekrar drift yapmaya yollamaları da dikkat çekti.
Öğrencilerin kar eğlencesi gece geç saatlere kadar devam etti.
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Konya kar kar topu savaşı

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