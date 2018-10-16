HABER

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Burdur'un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi Başak A., iddiaya göre, pansiyondaki oda arkadaşına mezarlık fotoğrafı ve 'İntihar ediyorum' mesajı gönderdikten sonra mezarlıkta iple boynundan asılı halde, ölü bulundu.

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Başak A.'nın (18) Hatay'da oturan annesi, bugün öğle saatlerinde kızını telefonla aradı. Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan anne, Başak A.'nın kaldığı pansiyonun sahibi Ö.G.'yi telefonla arayıp, yardım istedi. Pansiyona giden Ö.G., Başak A.'nın odasına girdiği sırada, genç kızın arkadaşı cep telefonuna Başak'tan intihar mesajı geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.G., aracıyla hızla Bala Mezarlığı'na gitti.

'İNTİHAR EDİYORUM'

Mezarlığa gelen Ö.G., Başak A.'yı üzeri sacla kapalı bölümde boynundan iple asılı halde buldu. Başak A.'yı ipten kurtarmaya çalışan Ö.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Başak A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaymakam Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Aydın Kaplan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Başak A.'nın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Başak A.'nın, oda arkadaşının cep telefonuna mezarlık fotoğrafı ve 'İntihar ediyorum' notunun yer aldığı mesaj gönderdiği iddia edildi. Başak A.'nın son dönemde sürekli biriyle cep telefonuyla görüştüğü belirtildi.

universiteli-basak-oda-arkadasina-mezarlik-fotografi-gonderip-intihar-etti-12549390

PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
Para karşılığı Irak ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak getirenlere operasyonPara karşılığı Irak ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak getirenlere operasyon
Dereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldıDereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur intihar başak A. üniversite öğrencisi

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.