MAGAZİN

Ünlü çift anlaşarak ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Murat Evgin ve Elif Evgin’in 10 yıllık evliliği bitti.

Ünlü şarkıcının eşiyle geçen ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.

Ünlü çift anlaşarak ayrıldı!

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TÜRK pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin’in oğlu Murat Evgin, eşi Elif Evgin’le ayrıldı.
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10 yıl süren evliliklerini bitirme kararı alan Murat Evgin ve Elif Evgin, Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma dilekçesi verdi. Ağustos ayında görülen duruşmada ayrılmalarına karar verilen çiftin birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.
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2007 yılında Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen düğünle evlenen Murat Evgin ve Elif Evgin’in Erem Erol adlı bir de oğulları var.
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