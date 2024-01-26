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Ünlü fenomen Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu, sosyal medya yıkıldı! 'Şaka sandım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran diziye ünlü fenomen Meriç Keskin konuk oluyor. Keskin'in sevilen dizide rol aldığını görenler çok şaşırdı.

Ünlü fenomen Meriç Keskin Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu, sosyal medya yıkıldı! 'Şaka sandım'

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizide bu akşam büyük bir sürpriz yaşanacak.

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Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen diziye sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak.

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Ünlü fenomen Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat verecek. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.

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Meriç Keskin'i Kızılcık Şerbeti'nde görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada; 'Bu bölüm kaçmaz', 'Bu gerçek mi?', 'En sevdiğim dizi en sevdiğim fenomen', 'Şaka sanmıştım', 'Resmen gerçekmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Kızılcık Şerbeti Meriç Keskin Müjde Uzman ele doğukan güngör
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