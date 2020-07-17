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Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pürüzsüz, doğal yağ ve nem dengesini sağlamış bir cilde sahip olmayı herkes ister. Ancak bebek gibi bir yüze sahip olmak hiç de kolay değil. Yüz temizleyiciler, tonikler, gündüz kremi, gece kremi, peelingler... Peki, size uzun ve oldukça zahmetli olan bu bakım sürecini kolaylaştıracak bir ipucu versek? İşte cilt bakımını herkese sevdirecek tariflerle en etkili maya maskeleri!

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Böreklerle ve poğaçalarla sofraları şenlendiren yaş maya, cilt bakımı söz konusu olduğunda da mucizeler yaratmaya devam ediyor. Yaş maya ve evde bulunan diğer malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz maskeler sayesinde bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz.

MAYANIN CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

Sivilceli Ciltler için Maya Maskesi

Malzemeler: 2 yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı ılık su

Hazırlanışı: Yaş mayanın kendi başına yaratacağı mucizeye tanık olmak istiyorsanız bu maskeyi mutlaka deneyin! Bir kasenin içine koyacağınız yaş mayayı ve ılık suyu güzel bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Ardından hazırladığınız maskeyi yüzünüze, özellikle de sivilcelerin yoğun olduğu bölgelere sürün. Maske kuruduktan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Ardından bir kağıt havluyla yüzünüzü kurulayın. Bu maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin azaldığını fark edeceksiniz.

Siyah Noktalı ve Lekeli Ciltler için Maya Maskesi

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı yoğurt

Hazırlanışı: Yaş mayayı ve yoğurdu bir kasenin içine koyun ve bu malzemeleri güzelce karıştırın. Siyah noktaların ve cilt lekelerinin olduğu bölgelere sürün ve maskenin kurumasını bekleyin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın ve temiz bir havluyla nazik bir şekilde kurulayın. Bu maske sayesinde cildinizdeki siyah noktalar azalacak ve daha pürüzsüz bir yüze sahip olacaksınız.

Yağlı Ciltler için Maya Maskesi

Malzemeler: 1 yemek kaşığı yaş maya, 2 yemek kaşığı soda

Hazırlanışı: Sodanın ferahlatıcı etkisini bu defa cildinizde görmek istiyorsanız bu maske tam da size göre! Yaş mayayı ve sodayı iyice karıştırın ve yüzünüze sürün. Maske kuruduktan sonra yüzünüzü ılık suyla güzelce yıkayın. Ardından yüzünüzü bir kağıt havluyla ya da temiz bir havluyla yüzünüze bastırmadan kurulayın. Bu maya maskesi, cildinizi fazla yağdan arındırır ve cildinizin doğal nem dengesini korumanıza yardımcı olur.

Kuru Ciltler için Maya Maskesi

Malzemeler: 1 yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı: Haftada iki defa uygulayabileceğiniz bu maskeyi hazırlamak çok kolay! Öncelikle malzemeleri bir kasenin içinde krem kıvamını alana kadar karıştırın. Sonrasında yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Ardından yüzünüzü güzelce durulayın ve nazikçe kurulayın. Kolay bir şekilde hazırlanan bu maske sayesinde cildinizin nem dengesini koruyabilirsiniz!

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