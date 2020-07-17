Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Böreklerle ve poğaçalarla sofraları şenlendiren yaş maya, cilt bakımı söz konusu olduğunda da mucizeler yaratmaya devam ediyor. Yaş maya ve evde bulunan diğer malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz maskeler sayesinde bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz.

MAYANIN CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

Sivilceli Ciltler için Maya Maskesi

Malzemeler: 2 yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı ılık su

Hazırlanışı: Yaş mayanın kendi başına yaratacağı mucizeye tanık olmak istiyorsanız bu maskeyi mutlaka deneyin! Bir kasenin içine koyacağınız yaş mayayı ve ılık suyu güzel bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Ardından hazırladığınız maskeyi yüzünüze, özellikle de sivilcelerin yoğun olduğu bölgelere sürün. Maske kuruduktan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Ardından bir kağıt havluyla yüzünüzü kurulayın. Bu maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin azaldığını fark edeceksiniz.

Siyah Noktalı ve Lekeli Ciltler için Maya Maskesi

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı yoğurt

Hazırlanışı: Yaş mayayı ve yoğurdu bir kasenin içine koyun ve bu malzemeleri güzelce karıştırın. Siyah noktaların ve cilt lekelerinin olduğu bölgelere sürün ve maskenin kurumasını bekleyin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın ve temiz bir havluyla nazik bir şekilde kurulayın. Bu maske sayesinde cildinizdeki siyah noktalar azalacak ve daha pürüzsüz bir yüze sahip olacaksınız.