Ünlü güzellerin kulis sırlarını paylaşıyoruz! İşte en şık örgülü saç modelleri...

Toplu ya da salık saç fark etmez. Her ikisinde örgü detayları kullanabilirsiniz. Dilerseniz klasik modelleri olduğu gibi uygulayabilir, dilerseniz de farklı ve modern yorumlamaları deneyebilirsiniz. İşte sevenleri için hazırladığımız en şık örgülü saç modelleri!
Özellikle kır düğünü konseptinde sıklıkla karşımıza çıkan örgülü topuzlar, kırsal tarza mükemmel uyum sağlıyor. Çiçeklerle ve taçlarla birlikte kullanıldığında eşsiz bir tarz oluşturan örgüler, özellikle düğün sezonu için ideal bir seçim gibi görünüyor. Temelde farklı boyutlardaki birkaç örgüyü arkada birleştirme mantığına dayalı olan örgü topuzlar, kuaföre ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz modeller arasında.
Farklı bir saç örgüsü denemek isteyenler için ideal olan modern örgüler, oldukça ilgi çekici görünüyor. Saç diplerinizi geometrik olarak ayırarak ve kalan kısımları örerek tamamlayabileceğiniz modern örgüler, çok kolay gibi görünseler de emek ve dikkat isterler. Bir başkasından yardım alarak daha rahat uygulayabileceğiniz bu modellerle spor tarzınızı tamamlayabilirsiniz.
Saçlarında bir papatya çelengi taşımayı kim sevmez ki? Papatya çelenginden daha fonksiyonel olan çelenkli saç örgüleri, romantik saç modelleri arasında zirveye oynuyor. Hafif salaş olarak kullanıldığında çok doğal görünen bu model, hem özel günlerde hem de günlük hayatta kullanılabilir. Özel günlerde çelenkli saç örgülerinin arasından geçen aksesuarlar kullanarak dikkat çekici bir model oluşturabilirsiniz.
Oldukça cesur örgü modellerinden biri olan Afrika örgüleri ya da diğer ismiyle rastalar, ilk bakışta tüm dikkatleri üzerinize toplayabilir. Bizden uyarması! Havalı göründüğü ve kullanan kişiye asi bir tarz kattığı aşikar olan rastalar, mevcut saçın sentetik saç eklentileriyle ince ince örülmesiyle yapılır. Sentetik saç eklemesi olduğu için boyaya ihtiyaç duymadan rastalı saçlarınızı renkli olarak da kullanabilirsiniz. Kendi içinde pek çok farklı modele sahip olan rastalar, yalnızca profesyonel ellerde yaptırılmalıdır. Evde kendiniz yapmaya kalktığınızda neyle karşılaşacağınız belli olmaz.
Çoğunlukla topuz modelleriyle karşımıza çıkan Asya tarzı örgüler, yine eklerle yapılan saç modelleri arasında. Saçın ense üzerinde kat kat örgülerle toplanması ve iğne şeklindeki bir tokayla tutturulması temeline dayanan bu örgüler, itiraf etmeliyiz ki çok asil görünüyorlar.
Asya tarzı saçlarda örgüler, salık modellerde de kullanılırlar. Bu modeller, atkuyruğu ya da salaş şekilde bağlanmış bir saçın aralardan örülmesi ve aksesuarlarla bezenmesi ile tamamlanırlar.
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