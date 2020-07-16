Ünlü güzellerin kulis sırlarını paylaşıyoruz! İşte en şık örgülü saç modelleri...

Toplu ya da salık saç fark etmez. Her ikisinde örgü detayları kullanabilirsiniz. Dilerseniz klasik modelleri olduğu gibi uygulayabilir, dilerseniz de farklı ve modern yorumlamaları deneyebilirsiniz. İşte sevenleri için hazırladığımız en şık örgülü saç modelleri!

ÖRGÜLERLE BEZELİ BİR TOPUZ

Özellikle kır düğünü konseptinde sıklıkla karşımıza çıkan örgülü topuzlar, kırsal tarza mükemmel uyum sağlıyor. Çiçeklerle ve taçlarla birlikte kullanıldığında eşsiz bir tarz oluşturan örgüler, özellikle düğün sezonu için ideal bir seçim gibi görünüyor. Temelde farklı boyutlardaki birkaç örgüyü arkada birleştirme mantığına dayalı olan örgü topuzlar, kuaföre ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz modeller arasında.

MODERN ÖRGÜLERLE CESUR TARZINIZI TAMAMLAYIN!

Farklı bir saç örgüsü denemek isteyenler için ideal olan modern örgüler, oldukça ilgi çekici görünüyor. Saç diplerinizi geometrik olarak ayırarak ve kalan kısımları örerek tamamlayabileceğiniz modern örgüler, çok kolay gibi görünseler de emek ve dikkat isterler. Bir başkasından yardım alarak daha rahat uygulayabileceğiniz bu modellerle spor tarzınızı tamamlayabilirsiniz.