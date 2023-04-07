Ünlü isimler öpüşürken yakalanmıştı! Emily Ratajkowski'den şaşırtan karar... 'Göğüsleri dışında...'

Müzisyen Harry Styles ile öpüşürken yakalanınca yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Emily Ratajkowski, oyunculuğu bıraktı. Model Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyledi.

Ratajkowski, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini ifade etti. Ünlü model, "Kendimi bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" dedi.

TACİZE UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ratajkowski, en çok satan kitabı My Body'de (Benim Bedenim) yer alan bir bölümde Hollywood'da kadınlara yönelik davranışları ele almıştı. Makalede Ratajkowski, eski eşi Sean Bear-McClard ile bir partiye gittiklerini orada çok sarhoş olan menajerinin ona Pamela Anderson gibi olduğunu söylediğini yazmıştı.



Ratajkowski, kitabında, kendisine şöhretin kapılarını ardına kadar açan 'Blurred Lines' şarkısının klibinde şarkıcı Robin Thicke'nin kendisini nasıl taciz ettiğini de anlatmıştı.



