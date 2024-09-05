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    4. Ünlü kozmetik mağazasında benzer görüntüler! Yine indirim yine izdiham... Müşteriler ürünleri almak için saça saça baş başa kavga etti

    Ünlü kozmetik mağazasında benzer görüntüler! Yine indirim yine izdiham... Müşteriler ürünleri almak için saça saça baş başa kavga etti

    05.09.2024 11:04
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.09.2024 11:04
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    Ünlü bir kozmetik mağazasının Bursa şubesinde indirimle birlikte izdiham yaşandı. İndirim haberini alan müşteriler adeta mağazaya akın etti. Ürünleri alabilmek için müşterilerin kıyasıya mücadelesinde sesler yükseldi ve bir anda kavga çıktı. Müşteriler saç saça baş başa girerken ürünler havalarda uçuştu.

    Kozmetik markasının geçmiş dönemlerdeki indirim günlerinde de Türkiye'deki pek çok şubesinde izdiham ve kavga görüntüleri sosyal medyadaki yerini almıştı. Bu kez markanın Bursa'daki şubesinde indirim haberini duyan müşteriler arasında kavga çıktı.

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    Müşteriler arasındaki kavga şiddetlenirken ürünler havada uçuştu ve personel müşterileri ayırmak için araya girmek zorunda kaldı.

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    Görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İsterse ücretsiz versinler arttırıyorum üstüne para versinler yine de kendimi şu duruma düşürmem" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken ben utandım" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Bursa indirim
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