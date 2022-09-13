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  4. Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi! "Bu kız bir afet"

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi! "Bu kız bir afet"

13.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isim, son pozuyla beğeni topladı.

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi! "Bu kız bir afet"

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, son zamanlarda pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Soydan, göbeği açık poz verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

38 yaşındaki Didem Soydan, göbeği açık pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

O poza kullanıcılar, "Bu kız bir afet", "Kusursuz" yorumları yaptı.

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Didem Soydan'ın modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

Aşk Yeniden, Mutlak Adalet, Güzel Çirkin gibi dizi ve sinema projelerinde bulundu.

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

İşte Soydan'ın dikkat çeken pozlarından bazıları...

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi!

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