Ünlü manken Didem Soydan göbeği açık poz verdi! "Bu kız bir afet"

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, son zamanlarda pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Soydan, göbeği açık poz verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

38 yaşındaki Didem Soydan, göbeği açık pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

O poza kullanıcılar, "Bu kız bir afet", "Kusursuz" yorumları yaptı.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Didem Soydan'ın modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Aşk Yeniden, Mutlak Adalet, Güzel Çirkin gibi dizi ve sinema projelerinde bulundu.

İşte Soydan'ın dikkat çeken pozlarından bazıları...





