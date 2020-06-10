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Ünlü mankenler de uyguluyor! İşte ışıltılı bir cilt için dikkat etmeniz gerekenler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sabah uyandığında ışıl ışıl ve canlı bir cilt görmeyi kim istemez ki? Sizi her daim genç gösterecek ve aynaya öz güvenle bakmanızı sağlayacak sağlıklı bir cilde ulaşmak aslında çok kolay. Günlük rutininize dahil edebileceğiniz birkaç küçük ipucu ile siz de pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tüm adımlar ve ipuçları bu yazıda sizi bekliyor.

Ünlü mankenler de uyguluyor! İşte ışıltılı bir cilt için dikkat etmeniz gerekenler...

Stres, yoğun çalışma saatleri, uykusuzluk, güneş ışınları, sigara kullanımı, genetik özellikler ve çok daha fazlası cildinizin nasıl göründüğünü belirleyen etkenlerdir. Uykusuzluk ve güneş ışınları gibi maddeler için önlem almak oldukça kolay. Peki ya önlem alınamayacak maddeler? Onlar için de yapmanız gereken şey doğru bakım yöntemleridir. Yeni bir cilde kavuşmaya hazırsanız başlayalım!

YIL BOYU GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI!

Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak kemikler için oldukça faydalı fakat cilt için zararlıdır. Güneş ışınları belki direkt olarak sivilce ve akne gibi problemler yaratmaz ama cildinizin kırışmasına ve yaşlı görünmesine sebep olabilir. Bu sebeple, güneş kremlerini yıl boyu kullanmalısınız. Evet, kış aylarında bile. Hava soğuk olsa da güneş hala aynı yerinde!

SAĞLIKLI BİR VÜCUT, SAĞLIKLI BİR CİLT DEMEKTİR!

Cilt bakımınız için onlarca ürün satın aldınız fakat hala sönük ve cansız bir cildiniz mi var? Belki de problem cildinizde değildir. Sağlıksız, yağlı besinler ve sporsuz bir hayat hem vücudunuz hem de cildiniz için zararlıdır. Yemek ve spor alışkanlıklarınızı değiştirdikten sonra cildinizdeki değişime siz de inanamayacaksınız.

Ayıca, bol su tüketmeyi de ihmal etmemelisiniz. Su içmek, cildinizin neme doymasına yardımcı olur ve cilde elastikiyet kazandırır. Bu da ışıl ışıl ve canlı bir cilt demektir.

CİLT TEMİZLİĞİNİ GEREKLİ DÜZEYDE YAPIN!

Makyajla geçen bir günün sonunda makyaj temizliği yapmak artık herkesin bildiği bir kural. Fakat, makyajsız da olsanız cildinizin temizliğe ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız. Cildinize uygun bir temizleyiciyle cildinizi nazikçe temizlemeli ve nemlendirmelisiniz. Cildinizi kurularken ise havluyla cildinizi çekiştirmekten ve sert hamlelerden kaçınmalısınız. Yumuşak tampon hareketlerle kurulama işlemini gerçekleştirdiğinizde cilt bariyeriniz sağlıklı kalacaktır.

HER DOĞAL ŞEY CİLDE UYGUN DEĞİLDİR!

Doğal olan her şey cilde yararlıdır diye düşünmek cildinize yapacağınız en büyük kötülüğe sebep olabilir. Elbette gül, lavanta, aloe vera gibi cildinize fayda sağlayacak pek çok bitki mevcuttur. Fakat, bu bitkilerin de kullanım yöntemleri ve oranları bilinmelidir. Bazı bitkiler ise cildinize kalıcı zararlar verebilir. Bu yüzden, dermatolog önerisi olmayan hiçbir yiyecek ve bitkiyi yüzünüze rastgele sürmemelisiniz.


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