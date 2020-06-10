Ünlü mankenler de uyguluyor! İşte ışıltılı bir cilt için dikkat etmeniz gerekenler...

Stres, yoğun çalışma saatleri, uykusuzluk, güneş ışınları, sigara kullanımı, genetik özellikler ve çok daha fazlası cildinizin nasıl göründüğünü belirleyen etkenlerdir. Uykusuzluk ve güneş ışınları gibi maddeler için önlem almak oldukça kolay. Peki ya önlem alınamayacak maddeler? Onlar için de yapmanız gereken şey doğru bakım yöntemleridir. Yeni bir cilde kavuşmaya hazırsanız başlayalım!

YIL BOYU GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI!

Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak kemikler için oldukça faydalı fakat cilt için zararlıdır. Güneş ışınları belki direkt olarak sivilce ve akne gibi problemler yaratmaz ama cildinizin kırışmasına ve yaşlı görünmesine sebep olabilir. Bu sebeple, güneş kremlerini yıl boyu kullanmalısınız. Evet, kış aylarında bile. Hava soğuk olsa da güneş hala aynı yerinde!

SAĞLIKLI BİR VÜCUT, SAĞLIKLI BİR CİLT DEMEKTİR!

Cilt bakımınız için onlarca ürün satın aldınız fakat hala sönük ve cansız bir cildiniz mi var? Belki de problem cildinizde değildir. Sağlıksız, yağlı besinler ve sporsuz bir hayat hem vücudunuz hem de cildiniz için zararlıdır. Yemek ve spor alışkanlıklarınızı değiştirdikten sonra cildinizdeki değişime siz de inanamayacaksınız.