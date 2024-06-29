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    4. Ünlü milyarder Warren Buffett'tan hayır kurumlarına 5.3 milyar dolarlık rekor bağış

    Ünlü milyarder Warren Buffett'tan hayır kurumlarına 5.3 milyar dolarlık rekor bağış

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 11:49
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    Forbes dergisine göre 128,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10. kişisi olarak kabul edilen milyarder Warren Buffett hayır kurumlarına 5,3 milyar dolarlık rekor miktarda Berkshire hissesi bağışladı.

    Ünlü milyarder Warren Buffett'tan hayır kurumlarına 5.3 milyar dolarlık rekor bağış

    2006 yılından bu yana yaptığı yıllık bağışların en büyüğünü gerçekleştiren ünlü milyarder Warren Buffett, Berkshire Hathaway hisselerinden Bill & Melinda Gates Vakfı'na ve dört aileye ait hayır kurumuna 5,3 milyar dolar daha bağışladı. Buffett'ın bağışları, aile hayır kurumlarına yaptığı bağışlar da dahil olmak üzere yaklaşık 57 milyar dolara ulaştı.

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    Reuters'ta yer alan habere göre, 93 yaşındaki Buffett, 1965'ten beri yönettiği ve vasiyetinin uygulayıcısı olarak çocuklarının görev yaptığı Nebraska, Omaha merkezli Berkshire'da edindiği servetin yüzde 99'undan fazlasını bağışlamayı planlıyor.

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