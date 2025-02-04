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Ünlü modacı Harald Glööckler köpeğinin acısını bir türlü atlatamadı! "Külleri şimdi yatağımın başucunda”

04.02.2025 10:42
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İşte Benim Stilim yarışmasının Almanya versiyonu olan "My Style Rocks Germany" programının jüri üyesi Harald Glööckler yaptığı açıklamasıyla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü modacı Papillon cinsi köpeği Billy King'i 3 hafta önce kaybetti. Modacı köpeğinin cenazesini yaktırdığını söylerken küllerini de yatağının başucuna koyduğunu ifade etti.

Ünlü modacı Harald Glööckler köpeğinin acısını bir türlü atlatamadı! "Külleri şimdi yatağımın başucunda”

MYNET|DIŞ HABERLER “My Style Rocks” moda yarışmasının tarzıyla adından sıklıkla söz ettiren jüri üyesi Harald Glööckler, 3 hafta önce Papillon cinsi köpeği Billy King adındaki köpeğini 15 yaşındayken kaybetti. Ünlü modacının yası hala devam ederken, "Ne insanlar ne de hayvanlar için mezarlıklara ihtiyacım yok. Benim için çok zor. O bir köpek gibi değil, yürümeye yeni başlayan bir çocuk gibiydi. Çok hassastı" dedi.

DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE

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Billy King'in son yıllarda akciğerleri ve kalbi de dahil olmak üzere tekrarlayan sağlık sorunları olduğundan söz eden Glööckler köpeğinin cenazesini yaktırdığını ve küllerini yatağının yanına koyduğunu dile getirdi.

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Köpeğiyle birlikte yaptığı şeylerin kendisine üzüntü verdiğini dile getiren ünlü modacı, "Bu sabah Billy olmadan koşmaya gitmek istedim. Bu iyi bir fikir değildi. Neredeyse ağlamaya başlayacaktım. Bu yüzden tekrar koşmayı bıraktım.Olaylara olumlu bakmaya çalışmalıyım. Artık onunla yapamadığım şeyleri yapabiliyorum. Artık daha uzakta yaşayan arkadaşlarımı ziyaret ediyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya köpek moda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlar nasıl para kazanıyor anlamıyorum bütün gün iinsan gibi yardırıyoruz adaletsiz dünya bu ne hal yaaa
BU MU MODA NEYE İNANIRSAN İNAN BİRAZ İNSANIN YARATILIŞINA EVRİM DİYORSAN EVRİMİN MANTIĞINA YAKIN OLMALI İNSANLIĞI YOZLAŞTIRMAK CİNSİYETLERİN DEĞERLERİYLE ALAY ETMEK SKABALIK YAPMAK MODA MI OLDU.MODA ÇAĞIN TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANIP ÇAĞDAŞ İNSANLIĞA YAKIŞIR YENİ DEĞERLER ÜRETMEKTİR.BÜYÜK ÜNLÜ MODACI OLABİLİR.MODA ANLAYIŞINA YARATICI DÜŞÜNEN MODACILARA VE GEÇMİŞ EMEKLERİNE UYGUN OLMAMIŞ.
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