Ünlü modacı Harald Glööckler köpeğinin acısını bir türlü atlatamadı! "Külleri şimdi yatağımın başucunda”

MYNET|DIŞ HABERLER “My Style Rocks” moda yarışmasının tarzıyla adından sıklıkla söz ettiren jüri üyesi Harald Glööckler, 3 hafta önce Papillon cinsi köpeği Billy King adındaki köpeğini 15 yaşındayken kaybetti. Ünlü modacının yası hala devam ederken, "Ne insanlar ne de hayvanlar için mezarlıklara ihtiyacım yok. Benim için çok zor. O bir köpek gibi değil, yürümeye yeni başlayan bir çocuk gibiydi. Çok hassastı" dedi.

DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE

Billy King'in son yıllarda akciğerleri ve kalbi de dahil olmak üzere tekrarlayan sağlık sorunları olduğundan söz eden Glööckler köpeğinin cenazesini yaktırdığını ve küllerini yatağının yanına koyduğunu dile getirdi.

Köpeğiyle birlikte yaptığı şeylerin kendisine üzüntü verdiğini dile getiren ünlü modacı, "Bu sabah Billy olmadan koşmaya gitmek istedim. Bu iyi bir fikir değildi. Neredeyse ağlamaya başlayacaktım. Bu yüzden tekrar koşmayı bıraktım.Olaylara olumlu bakmaya çalışmalıyım. Artık onunla yapamadığım şeyleri yapabiliyorum. Artık daha uzakta yaşayan arkadaşlarımı ziyaret ediyorum" diye konuştu.