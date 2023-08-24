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Ünlü müzisyen Tuna Kiremitçi oğlunu paylaştı, benzerlikleri dikkat çekti! O artık Boğaziçili

24.08.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen Tuna Kiremitçi Yasemin Altan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can'ı paylaştı. Ünlü şarkıcı, oğlunun Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını açıklayarak duygularını dile getirdi. Ünlü müzisyenin oğlunu görenler ise çok şaşırdı. Can'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Müzisyen ve şair Tuna Kiremitçi'nin oğlu Can büyüdü ve artık üniversiteli oldu. Kiremitçi'nin Yasemin Altan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı.

Sınavdan yüksek puan alan Can, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti. Yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen oğlunun fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü;

"Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum."

Tuna Kiremitçi oğlu

Tuna Kiremitçi'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Can'ın babasıyla olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Tuna Kiremitçi oğlu ve eşi

Daha önce Yasemin Altan ve İclal Aydın’la nikah masasına oturan Tuna Kiremitçi, 2014 yılında da pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Bir kız bebekleri olan çift 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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