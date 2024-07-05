MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Berna Biber sosyal medyada yediği en çirkin linci anlattı! Periscope yayınında yaşadıkları şoke etti! Duyanlar 'çok iğrenç' dedi

Ünlü oyuncu Berna Biber sosyal medyada yediği en çirkin linci anlattı! Periscope yayınında yaşadıkları şoke etti! Duyanlar 'çok iğrenç' dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 10:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarım Elma, Recep İvedik, Kırmızı Oda gibi pek çok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Berna Biber kiloları yüzünden yaşadığı zorlukları mevzu YouTube kanalına anlattı. Ünlü oyuncu sosyal medyada yediği en çirkin linci de açık açık anlattı.

Ünlü oyuncu Berna Biber sosyal medyada yediği en çirkin linci anlattı! Periscope yayınında yaşadıkları şoke etti! Duyanlar 'çok iğrenç' dedi

Yarım Elma dizisinde hayat verdiği Şebboy karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Berna Biber sonrasında Recep İvedik ve Kırmızı Oda gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Şarkıcılık da yapan Berna Biber besteleriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü isim şimdi de mevzu YouTube kanalına konuk oldu.

berna 1

YEDİĞİ EN ÇİRKİN LİNCİ ANLATTI

Kiloları yüzünden yaşadığı zorlukları açık açık anlatan ünlü isim sosyal medyada yediği en çirkin linci anlatınca duyanlar inanamadı.

berna 2

Bir arkadaşının periscope yayınında yanında olduğunu söyleyen Berna Biber 'hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şok geçirdim. Bana şey dedi sen 150 kilo geliyorsan vajinan kaç kilo geliyordur? dedi.

Berna Biber .2

Bu soruya verdiği yanıt yüzünden linç yediğini söyleyen Biber ''bana şey dediler 'siz halka mâl olmuş bir sanatçısınız. Sizin insanlarla böyle konuşmamız gerekir.''

Berna Biber

'MÂL OLMAK BAŞKA...'

Bu eleştirilere 'Halka mâl olmak başka, mal olmak başka. Ben halkın malı değilim. Kimse benimle böyle konuşamaz' diyerek yanıt verdiğini anlattı.

Ünlü isme sorulan bu soruyu duyanlar 'çok iğrenç', 'insanlar ne kadar hadsiz', 'terbiyesizlik bu' gibi yorumlar yaptılar.

Son haliyle sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı... Son haliyle sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı...

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldıSevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Zor günler geçiriyor... Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı şimdi de takı tezgahı açtıZor günler geçiriyor... Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı şimdi de takı tezgahı açtı
İmaj tazeledi! Marilyn Monroe oldu! Olay pozlar... İmaj tazeledi! Marilyn Monroe oldu! Olay pozlar...
Anahtar Kelimeler:
Recep İvedik kilo kırmızı oda
En Çok Okunan Haberler
Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı

Hollanda'da skandal: Bozkurt selamına terör örgütü simgesi dediler!

Hollanda'da skandal: Bozkurt selamına terör örgütü simgesi dediler!

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

15 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı! "Ben bir şey yapmadım"

15 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı! "Ben bir şey yapmadım"

Deniz kana bulandı! Baldırından parça koparttı

Deniz kana bulandı! Baldırından parça koparttı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.