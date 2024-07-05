Ünlü oyuncu Berna Biber sosyal medyada yediği en çirkin linci anlattı! Periscope yayınında yaşadıkları şoke etti! Duyanlar 'çok iğrenç' dedi

Yarım Elma dizisinde hayat verdiği Şebboy karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Berna Biber sonrasında Recep İvedik ve Kırmızı Oda gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Şarkıcılık da yapan Berna Biber besteleriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü isim şimdi de mevzu YouTube kanalına konuk oldu.

YEDİĞİ EN ÇİRKİN LİNCİ ANLATTI

Kiloları yüzünden yaşadığı zorlukları açık açık anlatan ünlü isim sosyal medyada yediği en çirkin linci anlatınca duyanlar inanamadı.

Bir arkadaşının periscope yayınında yanında olduğunu söyleyen Berna Biber 'hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şok geçirdim. Bana şey dedi sen 150 kilo geliyorsan vajinan kaç kilo geliyordur? dedi.

Bu soruya verdiği yanıt yüzünden linç yediğini söyleyen Biber ''bana şey dediler 'siz halka mâl olmuş bir sanatçısınız. Sizin insanlarla böyle konuşmamız gerekir.''

'MÂL OLMAK BAŞKA...'

Bu eleştirilere 'Halka mâl olmak başka, mal olmak başka. Ben halkın malı değilim. Kimse benimle böyle konuşamaz' diyerek yanıt verdiğini anlattı.

Ünlü isme sorulan bu soruyu duyanlar 'çok iğrenç', 'insanlar ne kadar hadsiz', 'terbiyesizlik bu' gibi yorumlar yaptılar.