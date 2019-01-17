Ünlü oyuncu Saygın Soysal, Nöbet dizisinde hangi rolde oynuyor?

Elazığlı ve bugüne kadar fazlasıyla tehlikeli görevde yer almış Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan'ı canlanrıdan Saygın Soysal, çekilen aksiyon sahnelerinde göz doldurdu!

Çekimleri Antalya'da devam eden, merakla beklenen dizinin de ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz'ın üstlendiği 'Nöbet' yakında Show Tv'de'!

NÖBET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği Nöbet dizisinde oyuncu kadrosunda ise Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Nevzat Yılmaz, Tuncay Beyazıt, Sultan Elif Taş, Gökhan Gencebay, Murat Kılıç, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Salih Bayraktar, Kaan Sevi, Ziya Çiçek, Bahadır Buyruk, Orkun Ok yer alıyor.

