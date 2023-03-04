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Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Tom Sizemore hayatını kaybetti

04.03.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha çok 1998 yapımı "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmindeki rolüyle tanıdığımız ünlü oyunu Tom Sizemore 61 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! Tom Sizemore hayatını kaybetti

Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar) ve 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Tom Sizemore, evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

O günden beri komada olan 61 yaşındaki Sizemore’un, Burbank, California’daki St. Joseph’s Hospital Burbank’ta hayatını kaybettiği bildirildi.

Menajeri Charles Lago yaptığı açıklamada oyuncunun kardeşi Paul ve ikiz çocuklarını Jayden Jagger'ın yanında olduğunu dile getirirken “Sadece bir müşteriyi değil, aynı zamanda yaklaşık 15 yıllık harika bir dost ve akıl hocasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tom, tanıma zevkine sahip olduğum en samimi, kibar ve cömert insanlardan biriydi" açıklamasında bulundu.

ünlü oyuncu

Oyunun kardeşi Paul Sizemore “Hayatımı tanıdığım herkesten daha fazla etkiledi. Yetenekliydi, sevgi dolu, vericiydi" ifadelerini kullanırken Sizemore'un eski eşi Maeve Quinlan “Özellikle düşüncelerim ve dualarım Tom’un iki oğlu Jayden ve Jagger için. Tanrı ikinizi de avucunun içinde tutsun, size güç versin ve hayatınızın tüm günlerini kutsasın” dedi.

Kariyeri boyunca “Natural Born Killers”, “Strange Days”, “Devil in a Blue Dress”, “Heat”, “Devlet Düşmanı”, “Kara Şahin Düştü” ve “Pearl Harbor” gibi yapımlarda rol alan oyuncu, verdiği bir röportajda, en sevdiği filmin 2008 yapımı “The Last Lullaby” olduğunu söylemişti.

TACİZLE SUÇLANMIŞTI

Öte yandan, oyuncu geçmişte aile içi şiddet ve tacizle ilgili birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca bir süre de uyuşturucu bağımlılığı ile savaşan oyuncu, 2016 tarihinde çıkardığı anı kitabında madde bağımlılığından bahsetmişti.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyinde zayıflayan bir kan damarının şişkinleşmesi ve balonlaşmasıdır. Beyinde meydana gelene anevrizma, kan damarının yırtılarak beyin kanamasına neden olabilir. Bu kanama bazı durumlarda felce de yol açar. Beyin anevrizmalarının en yaygın gerçekleştiği bölge, beyin tabanındaki Willis çemberi adı verilen kan damarı ağındadır. Çoğu beyin anevrizması yalnızca patladığı zaman belirgin semptomlara neden olur. Bu durum hastalar için endişe vericidir. Çünkü anevrizmanın patlaması ciddi risklere yol açar.


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