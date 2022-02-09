Ünlü şarkıcı Anne Marie sahnede yere kapaklandı

Yıllar önce Cizreli Mehmet isimli fenomen ile bir uygulama üzerinden düet yapan ve sonrasında buluşan Anne Marie, Londra'daki O2 Arena'da birçok yıldızın katılımı ile düzenlenen görkemli Brit Ödülleri töreninde sahne aldı.

Ancak şarkıcı konserinde talihsiz bir kaza yaşadı.

SAHNEDE YERE KAPAKLANDI

Tören için özel bir koreografi hazırlayan şarkıcı, içinde bulunduğu kutunun kapağı açılınca merdivenlerden inmeye çalıştı.

Şarkı söyleyerek inmeye çalışan şarkıcı, dengesini kaybedince yere düştü. Acısına rağmen şarkısına devam eden ünlü isim, hiçbir şey olmamış gibi konserini tamamladı.

"ZATEN SOL BİLEĞİME İHTİYACIM YOKTU"



Konserden sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaparak düşmesine gönderme yapan şarkıcı, "Zaten sol bileğime ihtiyacım yoktu" ifadelerini kullandı.

