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Ünlü şarkıcı Lee Ji Han Güney Kore'deki izdihamda ezilerek hayatını kaybetti

31.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerden birinin 24 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han olduğu açıklandı.

Ünlü şarkıcı Lee Ji Han Güney Kore'deki izdihamda ezilerek hayatını kaybetti

24 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han, Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybetti.

153 kişinin öldüğü olayda 20'li yaşlarındaki birçok genç hayata gözlerini yummuştu.

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Produce 101'in 2. sezonunda ünü yakalan Ji Han da o kalabalıktaki isimlerden biriydi.

Han'ın menajerlik şirketi 935 Entertainment'tan yapılan açıklamada Ji Han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki olayda hayatını kaybettiği doğrulandı. Duyuruda 24 yaşındaki genç şarkıcının ailesinin büyük bir acı yaşadığı vurgulandı.


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