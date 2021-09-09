Ünlü sunucu Kerry Katona, göğüs küçültme ameliyatının sonuçlarını televizyonda sergiledi

Ünlü sunucu ve Atomic Kitten grubunun vokalisti Kerry Katona, göğüslerini küçülttü. Kerry Katona, büyük göğüslere sahip olmayı sevdiğini, ancak bel ağrısından dolayı çok acı çektiği için göğüslerini küçültmek için ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi. 41 yaşındaki ünlü isim, göğüslerinin küçülttükten sonraki halini katıldığı bir televizyon programında gösterdi.

GÖĞÜSLERİNİ BÜYÜTTÜĞÜ İÇİN PİŞMAN

Kerry Katona, göğüs küçültme ameliyatının ardından yeni göğüslerini hayranlarına gösterirken "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" diye şaka yaptı.

Göğüslerini büyüttüğü için pişman olduğunu söyleyen Katona, "O kadar uzun zamandır sektördeyim ki – doğru görünmüyorsanız iş bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama şimdi küçültmek, istediğimi elde etmemle ilgili. Bu artık diğer insanlarla ilgili değil." dedi.

ONLYFANS’TAN PARA KAZANIYOR

OnlyFans’ta hesap açan ünlüler akımına katılan Kerry Katona, "Daha büyük göğüslere sahip olmayı ne kadar sevsem de artık 41 yaşındayım ve vücudum baskıyı kaldıramıyor” dedi.

