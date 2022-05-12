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Ünlü tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıda öldürülmüştü! Gözyaşlarıyla veda edildi

12.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen ünlü tatlıcı Olcay Tekin, dün Adana'da, arkadaşının oto tamirhanesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşananlar bir ili şoke ederken, 33 yaşındaki Tekin, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ünlü tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıda öldürülmüştü! Gözyaşlarıyla veda edildi

Adana’nın Seyhan ilçesi Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde, arkadaşının oto tamirhanesinde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin toprağa verildi.

"OLCAY" DİYE BAĞIRIP ATEŞ ETTİ

Kentte 1Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, sokak arasındaki imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti. Tekin, sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişi, ‘Olcay’ diye seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Tekin’in sırtına, göğsüne ve boynuna isabet etti. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Ağır yaralanan Tekin, otomobille götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adanalı ünlü tatlıcı &quot;Kadayıfçı Olcay&quot; oto tamircideki silahlı saldırıda öldürüldüAdanalı ünlü tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" oto tamircideki silahlı saldırıda öldürüldü

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BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olcay Tekin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kabasakal Mezarlığı’na götürülen Tekin’in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cuma Tekin, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğuldu.

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KATİL ZANLISI ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısının yakalamak için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesi alınırke, henüz kimliği saptanamayan katil zanlısının yakalanması için de çalışmalar aralıksız sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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