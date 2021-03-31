Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

Berdan Mardini ile Fatoş Mardini hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıktı. Ünlü türkücü, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte olan fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından silmesinden sonra, çift hakkında boşanma dedikoduları ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında Berdan Mardini cephesinden açıklama geldi.

Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, avukatı Nezir Burak Beliktay aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"

Yolları ayrılan çiftin, Ezmira ve Miran adında iki çocukları bulunuyor.





