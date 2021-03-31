MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

31.03.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Berdan Mardini 2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini'den boşandı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denildi.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

Berdan Mardini ile Fatoş Mardini hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıktı. Ünlü türkücü, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte olan fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından silmesinden sonra, çift hakkında boşanma dedikoduları ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında Berdan Mardini cephesinden açıklama geldi.

Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, avukatı Nezir Burak Beliktay aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Berdan

"Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"

Yolları ayrılan çiftin, Ezmira ve Miran adında iki çocukları bulunuyor.

tt32

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ünlü yarışmacıya eleme şoku!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri durduruldu

Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim kimdir?

Evrim Keklik kimdir

Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? İşte 30 Mart Survivor 2021 – Acun Medya voleybol maçını kazanan takım

Survivor'da voleybol heyecanı yaşandı! İşte kazanan

İbrahim Çelikkol acroyoga paylaşım

İbrahim Çelikkol acroyoga paylaşım

İclal Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! | İclal Aydın kimdir? İclal Aydın kaç yaşında?

İclal Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.