Ünlü yapımcı harekete geçti: Mehtap Algül ve Tarkan aynı projede! Heyecanlandıran müzikal haberi

Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül, tiyatro sahnesine transfer oluyor. Ünlü fenomen hakkında gündem olan iddia fanlarını heyecanlandırdı. Üstelik bu iddiada Tarkan'ın adı da geçiyor.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ yazısında şunları söyledi:

"Algül’ü geçtiğimiz günlerde yakın dostlarım, yönetmen Onur Tan ve yapımcı Mine Vargı ile birlikte Göktürk’te toplantı halinde görmüş. Acaba dizi oyuncusu mu oluyor güzel influencer diye düşündüm ama sonradan öğrendim ki, meğer Algül bir müzikal için görüşme halindeymiş.

Uzun süredir Los Angeles’ta yaşayan ünlü yapımcı Mine Vargı, bu müzikal için İstanbul’a dönmüş. Henüz planlama aşamasında olan bu rock müzikalinin adı “Rouge”…

Onur Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği müzikal için Amerika’dan koreograflar gelecek. Don Kişot, Küçük Prens ve Marilyn Monroe gibi klasik karakterlerin yer alacağı müzikal, son teknoloji mekânlarda dört boyutlu olarak izlenme olanağı sağlayacak.

PARTNER OLABİLİRLER

Bombayı sona bıraktım… Filarmoni orkestrası eşliğinde uzamsal sesin deneyimleneceği müzikalin başrolünü Tarkan’a teklif etmişler! Mine Vargı, bu dev prodüksiyona Türkiye’nin en büyük ismini istiyor…

Önümüzdeki yıl sahnelenmesi planlanan müzikalde Mehtap Algül ise, Tolstoy’un unutulmaz roman karakteri Anna Karenina’yı canlandıracak… Tarkan’ın rolü henüz muamma ama bence Mehtap Algül’le iyi birer partner olacaklar…"