Ünlü yazar Pamela Druckerman kocasına 40. yaş gününde ‘üçlü ilişki’ hediye ettiğini itiraf etti! İtirafı sosyal medyayı salladı

Paris’te yaşayan 53 yaşındaki yazar Pamela Druckerman "Yetişkinler Yok: Orta Yaşta Yaşlanma Hikayesi" adlı kitabındaki cinsellik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Eşi Kuper’in 40. yaş gününde değişik bir hediye vermek istediğini söyleyen Druckerman, “Ona aslında eski bir saat olmaya karar vermiştim ama istediğinin aslında farklı bir şey olduğunu fark ettim. Uzun süredir üç kişilik ilişki istediğini biliyordum. Bunu deneyimlemek istiyordum ama ben her seferinde reddediyordum. Sonunda ona doğum günü hediyesi olarak üçlü ilişki vermeyi düşündüm” dedi.

“DERİN ARAŞTIRMALAR YAPARAK BULDUM”

Kocasına cinsel bir hediye vermenin birçok ayrıntıdan oluşan zor ve kapsamlı bir süreç olduğunu dile getiren Druckerman, “Onun hoşuna gidecek bir şey olduğuna emindim ama benim de kendimi rahat hissetmem gerekiyordu. Bu yüzden derin araştırmalar yaparak buldum. İnternette yoğun kriterlerin sonrasında kalan adaylarla yüzyüze görüşerek seçim yaptım” diye konuştu.