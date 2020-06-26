Ünlüler de bu saç modellerini kullanıyor! 2020'ye damgasını vuran saç kesimleri...

İlgi çekici atkuyruğundan örgü saç modeline kadar her bir saç kesimi bu sene adından söz ettirmeyi başardı! Oval yüz şeklinden yuvarlak yüz şekline, üçgen yüz biçiminden geniş alınlı yüz biçimine kadar her yüze uygun bir 2020 saç kesimi trendi var! Önemli olan size en çok yakışanı seçmeniz!

SEVİMLİ ÖRGÜLER VE YAZ ENERJİSİ BULUŞSUN

Minik örgülerle eğlenceli bir tarz oluşturabilirsiniz!

Örgü her sene moda oluyor ve çok seviliyor.

Özellikle yaz mevsiminde uçuş uçuş elbiselerle örgü saçlar büyük bir uyum içerisinde oluyor gerçekten!

Dilerseniz örgülerinizi renkli kumaşlarla iç içe de yaptırabilirsiniz. Kumaşlarla yapılan örgüler yaz mevsiminin en güzel trendlerinden!

AFRİKA ÖRGÜSÜNÜN MODASI GEÇMİYOR

Afrika örgüsünün havalı olmadığını düşünen yoktur!

Son birkaç senenin en iyi saç modellerinden biri hiç şüphesiz ki Afrika örgüsüdür.

Güvenilir bir kuaförde uygun fiyatlarla Afrika örgüsü yaptırmak mümkün! Asi bir tarzın en güzel hali!

HAZIR MISINIZ? 80'LER RUHU GERİ DÖNÜYOR

80'li yılların kabarık saç stillerini hatırlamıyorum demeyin sakın!

Eski yılların saç stilleri öyle ilgi çekici ki! Kabarık saç model ve kesimleri de asla unutulmayanlardan biri oluyor.

Özellikle saçları kıvırcık ya da dalgalı olanlar bu saç kesimini kullanabilirler.

ÇOCUKLUK YILLARIMIZIN EN İYİ ARKADAŞI KAKÜL TEKRAR MODA OLUYOR

Geniş alınların kurtarıcısı, en güzel saç kesimi: Kakül!

Kakül yaşınızdan daha genç görünmenizi sağlar. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Kesilsin o zaman kaküller!

İster çok kısa kullanın ister uzun, kakül bir şekilde her sene adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle düz saçlı ve geniş alınlı olan kişiler bu saç kesimini tercih edebilir.

GELİŞİGÜZEL KESİMLER MARJİNAL BİR TARZIN KAPILARINI AÇIYOR

Evet yanlış duymadınız: Gelişigüzel kesim!

Bu tür kesimler marjinal görünmeyi seven kadınlar için ideal.

Asimetrik bir görüntü elde ediliyor ve ortaya harika bir saç kesimi çıkıyor. Denemeye kesinlikle değer!

PIXIE HER ZAMAN MODA!

Pixie saç kesimi yaptırmaya özenenleri görelim!

Özenmekle kalmayın. Hemen kuaföre gidin ve radikal bir değişiklik yapın...

Pixie, oldukça rahat bir saç kesimi. Pixieyi bir kez deneyin, bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz!

