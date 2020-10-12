Ünlülerin cilt bakım sırrı ortaya çıktı! Gözenekli ve pütürlü görüntüden kurtulmak için...

Pürüzsüz bir cilt herkesin hayali. Büyük gözeneklerin olmadığı, sıkı ve ışıl ışıl parlayan bir cilt için doğru cilt bakımı tekniklerini uygulamak çok önemli. En yaygın görülen cilt kusurları arasında olan geniş gözenekler ve pütürlü cilt görüntüsü, doğru bakım yöntemleri ve düzenli uygulamayla çözülebilir.

Özellikle karma ve yağlı ciltlerde karşımıza çıkan geniş gözenekler ve pütürlü cilt için tüm çözüm yollarını sizin için derledik. Yapmanız gereken bu yöntemleri düzenli bir şekilde uygulamak. Cildinizdeki büyük değişimi herkes fark edecek.

DOĞRU PEELING SEÇİMİ

Cildinizde derinlemesine temizlik hissi yaratan peeling maskeler her zaman masum olmayabilir. İçeriğinden emin olmadığınız, büyük parçacıklı peeling maskeler cilt bariyerine zarar verebilir ve aşırı sebum üretilmesine sebep olabilir. Geniş gözeneklerin ve aknenin temel sebebi olan fazla sebum üretimini dengelemek için kullandığınız ürünleri dikkatli seçmelisiniz. Enzim peelingler bu açıdan çok daha faydalı olabilir.

KİL MASKESİ KULLANIN!

Geniş gözeneklerden kurtulmak için ciltteki sebumu dengelemek gerektiğinden bahsetmiştik. İşte bu dengeyi sağlamanıza yardımcı olacak harika bir ürün. Kil maskeleri her cilt tipi için uygun olsa da özellikle yeşil kil maskeler yağlı ciltlerin gözenek problemine yardımcı olur. Eğer cildiniz yağlı değilse ya da hassas bir yapıya sahipseniz beyaz kil size daha uygun olabilir. Yeşil kil kadar kurutucu etkiye sahip olmayan beyaz kil, cildinizi zorlamadan bakım yapar. Dilerseniz hazır satılan kil maskelerini alabilir ya da aktarlarda satılan kil paketlerinden edinerek kendi kil maskenizi yapabilirsiniz. Bu maskeleri gül suyu ya da lavanta suyu gibi doğal ürünlerle karıştırarak kullanabilirsiniz.