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  4. Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni partneri belli oldu! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni partneri belli oldu! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

25.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pis Yedili, Sefirin Kızı, Aşk 101, Üç Kuruş, Erşan Kuneri, Aktris gibi yapımlarda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni projesi merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun yeni projesi ve partneri belli oldu. Kaygılaroğlu'nun başrolü paylaşacağı ismi duyunca çok şaşıracaksınız.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni projesi heyecanla bekleniyordu.

Uraz Kaygılaroğlu geçen yıl OGM Pictures'la 1,5 yıllık anlaşma imzalamış, peş peşe proje yaptığı için bir süre dinlenmek isteyen başarılı oyuncu Çöp Adam dizisini kabul etmemiş ve yeni proje beklemeye başlamıştı.

Uraz Kaygılaroğlu 2

Kaygılaroğlu’nun yeni dizi projesi belli oldu. Dizinin kod adının ise “Saklambaç” olduğu ortaya çıktı.

Cemre Baysel 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV'de yeni yayın döneminde izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun partnerinin ise Cemre Baysel olduğu öğrenildi.

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