Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni partneri belli oldu! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni projesi heyecanla bekleniyordu.

Uraz Kaygılaroğlu geçen yıl OGM Pictures'la 1,5 yıllık anlaşma imzalamış, peş peşe proje yaptığı için bir süre dinlenmek isteyen başarılı oyuncu Çöp Adam dizisini kabul etmemiş ve yeni proje beklemeye başlamıştı.

Kaygılaroğlu’nun yeni dizi projesi belli oldu. Dizinin kod adının ise “Saklambaç” olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV'de yeni yayın döneminde izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun partnerinin ise Cemre Baysel olduğu öğrenildi.

