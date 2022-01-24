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Usta oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik kimdir ve neden öldü?

24.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en değerli oyuncularından olan Fatma Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Girik, tedavi gördüğü özel hastanede 24 Ocak 2022 Pazartesi sabah saatlerinde son nefesini verdi. Peki Fatma Girik neden öldü, hastalığı neydi? Fatma Girik bir süredir hastalığıyla boğuşuyordu. İşte detaylar...

Usta oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik kimdir ve neden öldü?

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Fatma Girik 24 Ocak sabah saatlerinde öldü. Usta oyuncunun ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Fatma Girik neden öldü, hastalığı neydi? Fatma Girik'in hastalığıyla ilgili açıklama, tedavi gördüğü hastaneden geldi. Fatma Girik 180'in üzerinde filmde oynamış, yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüştür.

FATMA GİRİK NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik'in ölümünü duyururken şu ifadeleri kullandı: "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Usta oyuncu Girik, geçtiğimiz temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığından dolayı ambulansla Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı ve burada bir hafta kadar tedavi görmüştü. Girik, geçtiğimiz haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'daki evinden ayrıldı ve tedavi için İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncu Girik, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında öldü.

Girik'in hastalığıyla alakalı hastane tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti"

FATMA GİRİK KİMDİR? İŞTE FATMA GİRİK'İN HAYATI

12 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik, Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olmayı başardı. 180'in üzerinde projede yer alan Girik ilk başrolünü 1957'de Leke dizisiyle deneyimledi. Cağaloğlu Kız Lisesi mezunu Girik, Ölüm Peşimizde filmiyle kariyerinde yükseldi.

Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

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Fatma Girik
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