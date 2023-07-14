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  4. Usta oyuncu Haluk Bilginer'e hacker şoku! Takipçilerini uyardı

Usta oyuncu Haluk Bilginer'e hacker şoku! Takipçilerini uyardı

14.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Baba dizisiyle ekranlarda olan Haluk Bilginer dizide hayat verdiği Emin Saruhanlı karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bilginer hacker şoku yaşadı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini uyardı.

Baba, Kara Yazı, Kaçak, Hayatımın Rolü, Tatlı Hayat, Karanlıkta Koşanlar, Nerede Kalmıştık ve Ezel gibi birbirinden güzel projelerde yer alan ve başarısıyla milyonların gönlüne taht kuran usta oyuncu Haluk Bilginer hacker şoku yaşadı. Ünlü isim, Twitter hesabının çalındığını duyurdu

Bilginer, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bir paylaşımda; "Twitter hesabım hacklendi" açıklamasını yaparak, takipçilerini bilgilendirdi.

haluk bilginer paylaşım

Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ödülün sahibi olan usta oyuncu, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almış ve 1996'da Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurmuştur.

Haluk Bilginer 2

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

Haluk Bilginer 3

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