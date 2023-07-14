Usta oyuncu Haluk Bilginer'e hacker şoku! Takipçilerini uyardı

Baba, Kara Yazı, Kaçak, Hayatımın Rolü, Tatlı Hayat, Karanlıkta Koşanlar, Nerede Kalmıştık ve Ezel gibi birbirinden güzel projelerde yer alan ve başarısıyla milyonların gönlüne taht kuran usta oyuncu Haluk Bilginer hacker şoku yaşadı. Ünlü isim, Twitter hesabının çalındığını duyurdu

Bilginer, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bir paylaşımda; "Twitter hesabım hacklendi" açıklamasını yaparak, takipçilerini bilgilendirdi.

Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ödülün sahibi olan usta oyuncu, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almış ve 1996'da Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.



