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Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

20.08.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiçek Taksi, İkinci Bahar, Çocuklar Duymasın, Sırlar Dünyası, Yaprak Dökümü, Kefaret gibi yapımlarda rol alan Yusuf Atala ekranların en tanınan simalarından biri. Usta oyuncu Yusuf Atala bu defa kızıyla gündeme geldi. Yusuf Atala'nın kızı da babası gibi oyuncu çıktı.

Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

Yıllar içerisinde birçok farklı projeyle ekranlara gelen Yusuf Atala'nın sinema, tiyatro ve dizi oyunculuğu tecrübeleri bulunuyor. Ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın kızının kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

YUSUF ATALA'NIN KIZI BAKIN KİM ÇIKTI

Yusuf Atala'nın kızı, Pis Yedili dizisinin 'Karabiber'i çıktı.

Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

Bükre Atala, seneler önce sona eren Pis Yedili dizisinde Sevil rolünü oynadı.

Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

1990 doğumlu Bükre Atala 32 yaşındadır.

Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

Oyunculuktan çok tiyatroya ağırlık veren Yusuf Atala en son, 2020-2021 döneminde yayınlanan Kefaret dizisinde Kadir rolünü oynadı.

Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu pis yedili
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