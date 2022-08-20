Usta oyuncu Yusuf Atala'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer babası kadar ünlüymüş...

Yıllar içerisinde birçok farklı projeyle ekranlara gelen Yusuf Atala'nın sinema, tiyatro ve dizi oyunculuğu tecrübeleri bulunuyor. Ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın kızının kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

YUSUF ATALA'NIN KIZI BAKIN KİM ÇIKTI

Yusuf Atala'nın kızı, Pis Yedili dizisinin 'Karabiber'i çıktı.

Bükre Atala, seneler önce sona eren Pis Yedili dizisinde Sevil rolünü oynadı.

1990 doğumlu Bükre Atala 32 yaşındadır.

Oyunculuktan çok tiyatroya ağırlık veren Yusuf Atala en son, 2020-2021 döneminde yayınlanan Kefaret dizisinde Kadir rolünü oynadı.





