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  4. İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

15.06.2024 00:27
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15.06.2024 00:27
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul hava sahasında bulunan uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşadı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı. Pilotun, “Efendim şuan çok türbülans var şuan hava çok sallıyor” sözleri dikkat çekti.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

UÇAKLAR ÇEVRE HAVALİMANLARINA İNDİ

Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

PİLOTUN KONUŞMASI KAYITLARA YANSIDI

Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı. Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu ‘Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şuan hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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