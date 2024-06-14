15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan kişi böyle yakalandı! Görüntüler ortaya çıktı

Bayram trafiği nedeniyle yoğun trafiğin de yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Köprüde duran şüpheli araç nedeniyle polis ekipleri alarma geçti, trafik çift yönlü olarak durduruldu.

BÖYLE YAKALANDI

Sıcak dakikaların yaşandığı köprüde, polis ekipleri uzun süre şüpheli şahsı ikna etmek için çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya," Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." açıklamasını yaptı.



Yan tarafında 'SMA' yazan beyaz aracın sürücüsü R.C.Ç.'nin polis ekipleri tarafından yakalanma anı da ortaya çıktı.