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Konya'da fırtınanın hızı 90 km'yi buldu! Dairenin camekanı sokağa uçtu

14.06.2024 20:58
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Türkiye'de fırtına birçok ilde etkili oldu. Konya'da akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Selçuklu ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan camekan ise sokağa uçtu. Rüzgarın hızı zaman zaman 90 km'yi bulurken bazı noktalarda toz bulutu meydana geldi.

Konya'da fırtınanın hızı 90 km'yi buldu! Dairenin camekanı sokağa uçtu

Konya'da aşırı sıcaklıklar devam ederken, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın sokağa uçma anı kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.

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EKİPLER TEDBİR ALDI

Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerine kadar Konya'nın batısı, kuzeyi ve Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Cihanbeyli, Kulu, Hüyük, Derbent, Selçuklu, Altınekin, Derebucak, Seydişehir, Meram ve Karatay ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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yağmur Konya
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