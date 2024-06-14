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  4. SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.06.2024 17:34
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Son Dakika: İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet veren bir kazaya karışan Cihantimur Tok, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda firari Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un ABD'de yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok yakalandı. Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada Eylem Tok ve oğlu kırmızı bültenle aranıyordu. Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

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"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.

Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

FİRAR SONRASI YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok
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