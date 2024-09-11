Ustalar yanlış eve geldi! Ev sahibi eve geldiğinde mutfağını yenileyen bir ekip gördü... "Nasıl güzel bir hata böyle"

Geçtiğimiz yanlışlıkla bir inşaat ekibinin bahçesine gelerek tadilat yaptığını dile getiren Chloe Fountain isimli bir kadın bu kez benzer bir durumu mutfağında yaşadı. TikTok'ta paylaşım yapan Fountain, evine girdiğinde koridorda uzun bir kırmızı halı ile karşılaştığı anları gösterdi. Ardından ise mutfağa doğru ilerlediğinde tezgahında dört inşaat işçisinin yoğun bir şekilde çalıştığını gördü.

İşçilere doğru "Yanlış eve geldiniz" diyerek bağıran genç kadın sesini duyurmayı bir türlü başaramadı. Önceki tezgahlarının ahşap çıtalar olduğunu ve bu beklenmedik olayın sonucunda tezgahını yenilediğini açıklayan Fountain, "Bana bir fatura verdiler, size göstermeyeceğim ve ben de ödedim. Bayıldım, tebrikler! Hataları severim." dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İNANDIRAMADI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Fountain'in gönderisini kurgu olarak nitelendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Açıkça daha fazla TikTok görüntülemesi almak için . Muhtemelen gelip takmaları ve şaşırmış gibi davranmaları için onlara para ödediler, bu da muhtemelen granitin parasını ödeyecek." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bir mutfak montajcısıyım ve bunun olmadığını doğrulayabilirim. Biz birinin evine girip bir şeyler monte etmeye başlamıyoruz, müşterinin evde olması gerekiyor.Nasıl güzel hata böyle" yorumunu yaptı.