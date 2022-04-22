Uygun fiyatlı olmasına rağmen görüntüsüyle şıklığını konuşturan mobilya önerileri

Rahat ve şık mobilyalara sahip olmak, evinizde daha huzurlu hissetmenizi sağlar. Rahatsız ya da kötü görünen mobilyalar hem motivasyonunuzu düşürebilir hem evde geçirdiğiniz zamanın keyif vermemesine neden olabilir. Güzel ve konforlu mobilyalara sahip olmanın pahalıya mal olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birbirinden hoş ve özel parçaları seçtiğimiz araştırmamıza göz atarak hem uygun fiyatlı hem şık ürünlerle tanışabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

1. Hoş duruşuyla Pafu Genzo Koltuk

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Pafu Genzo Koltuk, silinebilir kumaşı sayesinde yüzeyde oluşabilecek kirleri kolayca temizlemenizi sağlıyor. Yumuşak oturma alanı konforlu kullanım imkânı veriyor. Metal iskeletiyle ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. 5 kademeli kanepe kolunu istediğiniz düzeyde indirip kaldırabilirsiniz. Tek kişilik yatak hâline gelebilen koltuk, misafirleriniz için ekstra yatak yeri oluşturuyor. Yüksek ayak boyu sayesinde temizlik sırasında eğilmek zorunda kalmadan kolayca temizlik yapabilirsiniz. Oturma odasında kullanabileceğiniz koltuğu dilerseniz balkonda da tercih edebilirsiniz. Koltuğun yüksek yoğunluğa sahip süngeri, çökmeye karşı direnç gösteriyor.

2. Konforlu kullanım sunan EVİANA Corner Flavia Köşe Takımı

Modern tasarımıyla göz dolduran EVİANA Corner Flavia Köşe Takımı, estetik duruşuyla oturma odanıza güzel görünüm kazandırıyor. Koltuğun iskeleti kavak ağacı ve yonga levhadan elde ediliyor. Ürünün oturma alanı ise MDF plakadan üretiliyor. Yüksek yoğunluklu süngeri sayesinde konforlu kullanım sunuyor. Koltuğun köşe kısmını sağa ya da sola takabilirsiniz. Bu sayede köşeyi evinize uygun biçimde ayarlayabilirsiniz. İtalyan tasarım ayakları koltuğa güzel hava katıyor. Ayrıca sert plastikten üretilen ayaklar zeminin çizilmesine neden olmuyor. Hafif yapısı sayesinde koltuğu taşımak ya da yerini değiştirmek oldukça kolay.

3. Sadeliği ve şıklığı bir arada sunan Okapi Kanepe

Hem uygun fiyatlı hem şık bir ürün arıyorsanız Okapi Kanepe'yi tercih edebilirsiniz. Birinci sınıf kolon örgü sistemi ve yumuşak süngeri sayesinde konforlu kullanım imkânı veren ürün, teflon kumaşıyla bir yıl lekeye karşı koruma sağlıyor. Metal iskeletten elde edilen koltuk, esneme ya da gıcırtı yapmıyor. 3 kişilik olarak üretilen ürünün tahta ayakları zemine zarar vermiyor. Yüksek ayak boyu sayesinde temizlik sırasında eğilip kalkmak zorunda kalmıyorsunuz. Ergonomik tasarımıyla ürünün yerini kolayca değiştirebilirsiniz. Çıkarılabilen kılıflarını çamaşır makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz. Koltuğu oturma odasında ya da ofiste kullanabilirsiniz.

4. Yumuşak tasarımıyla HollyHOME Koltuk

Kitap okumak ya da televizyon izlemek için mobilya arıyorsanız HollyHOME Koltuk'a göz atmalısınız. Yumuşak süngerden elde edilen ürün, yoğun geçen işten sonra kendinizi rahat ve konforlu hissetmenizi sağlıyor. Toz boya kaplı çelik iskelete sahip koltuk, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Sağ tarafında bulunan küçük cep; gazete, dergi ve kitap gibi eşyalarınızı yerleştirmeniz için gereken alanı sunuyor. Yüksek ayak boyu, koltuğun altını temizlerken işinizi kolaylaştırıyor. Plastik ayak kılıflar sayesinde ahşap zeminlerin çizilmesini ve zarar görmesini engelliyor. Ayrıca koltuğun zeminde kaymasına mâni oluyor.

5. Modern tarzıyla Chester Kanepe

Uygun fiyat ve şıklığı bir arada sunan Chester Kanepe, zarif tasarımıyla oturma odanıza güzel bir görünüm kazandırıyor. Fırınlanmış gürgen ağaçtan elde edilen iskeleti sayesinde uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Kapitone desenleri ürüne güzel bir detay katıyor. Yumuşak dokuya sahip suni deri yüzeyi konforlu kullanım sunuyor. İtalyan tarzdaki koltuğu ofiste de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yüksek ayak boyu, koltuğun altını temizlerken işinizi kolaylaştırıyor. Ahşap ayaklar zemini sağlam şekilde tutarak koltuğun kaymasını önlüyor. Çift dikişli kumaşı bozulma yapmıyor. Bu sayede uzun süre ilk günkü görünümünü muhafaza ediyor.

6. 360 derece dönebilen Herkese Mobilya Berjer

Turuncu renkli Herkese Mobilya Berjer, şık tasarımıyla bulunduğu ortama güzel dokunuş katıyor. Yumuşak süngeri, konforlu kullanım sunuyor. Sırt formu sayesinde belinizi destekleyerek sırt ağrılarının oluşumunu engelliyor. Poliüretan dökme süngere sahip koltuk çökmelere karşı direnç gösteriyor ve uzun süre sorunsuz şekilde kullanılıyor. 360 derece dönebilen tasarımı ile rahat hareket imkânı veriyor. Ergonomik yapısı sayesinde koltuğun yerini kolayca değiştirebilirsiniz. Krom ayak kısmı hem ürüne güzel görünüm kazandırıyor hem ürünün yeri sağlam şekilde tutmasını sağlıyor. Ayrıca yuvarlak ayak kısmı ses çıkarmıyor ve parkelerin çizilmesine neden olmuyor.

7. Dayanıklı yapısıyla Sigma Tasarım Koltuk

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Hem uygun fiyatlı hem şık mobilya satın almak istiyor ama aradığınız ürünü bulamıyorsanız Sigma Tasarım Koltuk, düşündüğünüz ürün olabilir. Boyalı metal iskelete sahip koltuk, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Kırpıntı sünger dolgusu ile konforlu yapıdaki ürünü ister oturma odasında ister ofiste tercih edebilirsiniz. Yüksek ayakları sayesinde koltuk altını eğilmeden rahatça temizleyebilirsiniz. Açılabilen tasarımıyla koltuğu yatak hâline getirebilir, misafirleriniz için ekstra yatma yeri oluşturabilirsiniz. Hoş kırmızı renge sahip koltuk, bulunduğu ortama güzel görünüm kazandırıyor.

8. Zarif görünümüyle Vivense Madrid Koltuk

Evinizin havasını farklılaştırmak için mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem şık ürün almak istiyorsanız Vivense Madrid Koltuk'u tercih edebilirsiniz. Orta sertlikte süngere sahip ürün, konforlu kullanım sunuyor. Kayın ve köknar ağacından elde edilen iskeleti sayesinde koltuk, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Oturma minderi 32 dansite soft süngerden üretiliyor. Sırt minderi %30 kırpıntı süngeri ve %70 boncuk silikon elyaftan elde ediliyor. Zarif görünüme sahip koltuk, bulunduğu ortama güzel görünüm kazandırıyor. Ahşap ayakları yeri sağlam şekilde kavrayarak kaymıyor. Yüksek ayak boyu sayesinde koltuk altını eğilmeden kolayca temizleyebilirsiniz. Açılabilen koltuğu yatak olarak da kullanabilirsiniz.

9. Kaliteli yapısıyla İpek Mobilya Kanepe

Bej renkli İpek Mobilya Kanepe, güzel görünümüyle bulunduğu ortama şıklık katıyor. Silinebilir kumaşı sayesinde kanepe üzerinde oluşan leke ve kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Baza tasarımı sayesinde ürün, fazla eşyalarınızı saklamanız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunuyor. Açılabilen yapısı sayesinde misafirleriniz için ekstra yatak alanı oluşturuyor. Metal iskelete sahip kanepe, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. 18 DNS kaliteli süngeri ve termovat elyaf, konforlu kullanım imkânı veriyor. Ahşap ayakları yeri sağlam şekilde kavrayarak kayma yapmıyor. Çizgili desenler ürüne güzel bir hava katıyor. Kanepeyi oturma odasında tercih edebilirsiniz.

10. Odanıza yeni bir hava katan Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı

Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı, akrilik ve poliüretan kumaştan elde ediliyor. 30 DNS süngeri sayesinde ürün, konforlu kullanım sunuyor. İskeleti gürgen ağacından üretilen koltuk dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik ediyor. Bej renkli koltuk takımı, oturma odanıza güzel görünüm kazandırıyor. Silinebilir kumaşı, ürün üzerinde oluşan leke ve kirleri kolayca temizlemenizi sağlıyor. Plastik ayak kısmı zeminin çizilmesine ya da zarar görmesine neden olmuyor. Hareket eden köşe kısmını kanepeye birleştirerek yatak hâline getirebilirsiniz. Bu sayede misafirleriniz için ekstra yatak alanı oluşturabilirsiniz. Yan kısımda bulunan cepler dergi ve gazeteleri koymanız için yer sunuyor.