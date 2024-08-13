'Uykusuz kalma' dünya rekorunu canlı yayında kırmak istedi! Yayını yasaklandı... Sonunda hastanelik olduğu iddia edildi

YouTuber Norme ilginç bir rekor denemesine canlı yayın aracılığıyla imza atmak istedi. 1964 yılında 264 saat boyunca uyanık kalan Randy Gardner'ın Guinness Dünya Rekorları arasına giren rekorunu kırmak için mücadeleye başlayan YouTuber Norme'un denemesinin üzerinden 250 saat geçmişken platform yayınını kaldırdı.

YouTube'dan yasaklandıktan sonra Norme, denemesini tamamlamak için yayını Kick'e taşıdı ancak kısa süre sonra bu platformdan da yasaklandı.

Sonunda Rumble platformundaki denemesini tamamladı ve iddiaya göre 264 saat 24 dakika ayakta kalma hedefine ulaştı. X (eski adıyla Twitter) paylaşımlarında ambulans çağrıldığına dair ipuçları vardı. Norme'un kapısına sağlık görevlilerinin geldiği iddia edildi.