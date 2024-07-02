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  4. "Üzerimde hiç emeği yok görüşmem" demişti! Afra Saraçoğlu babasını affetti

"Üzerimde hiç emeği yok görüşmem" demişti! Afra Saraçoğlu babasını affetti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 07:07
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Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetmeye karar verdi. Yalı Çapkını'nın yıldızı babasını görmek için yurt dışına çıktı.

"Üzerimde hiç emeği yok görüşmem" demişti! Afra Saraçoğlu babasını affetti

Yalı Çapkını'nda başrol oynayan Afra Saraçoğlu, İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan güzel oyuncu bir süre önce baba itirafında bulunmuştu.

Afra Saraçoğlu babasından babalık görmediğini açıklayarak "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demişti.

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Küçük yaşta terk edildiğini söyleyen güzel oyuncu kararını değiştirdi.

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Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti ve Amerika'ya giderek babasını ziyaret etti.

Güzel oyuncu babasıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.


Express


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