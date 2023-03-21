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Üzerini çıkarttı, göğüslerini elindeki kartonla kapatmak istedi... “İzlediğim en iyi film”

21.03.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim sıklıkla çıplak ve yarı çıplak pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih ederken bu kez de “Taş Devri” çizgi filminin kartonuyla sosyal medyada poz verdi.

Üzerini çıkarttı, göğüslerini elindeki kartonla kapatmak istedi... “İzlediğim en iyi film”

Amerika’da yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval Instagram’ın sınırlarını altüst eden bir paylaşımla yine takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Sandavol bu kez üzerini çıkartıp beyaz bir iç çamaşırı altıyla poz verdi. Sandoval göğüslerini ise çizgi filme ait bir kartonla örtmeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Sandoval’ın gönderisini kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “İzlediğim en iyi film” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok iyi görünüyorsun” yorumunu ekledi.

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