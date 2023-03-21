Üzerini çıkarttı, göğüslerini elindeki kartonla kapatmak istedi... “İzlediğim en iyi film”

Amerika’da yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval Instagram’ın sınırlarını altüst eden bir paylaşımla yine takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Sandavol bu kez üzerini çıkartıp beyaz bir iç çamaşırı altıyla poz verdi. Sandoval göğüslerini ise çizgi filme ait bir kartonla örtmeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Sandoval’ın gönderisini kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “İzlediğim en iyi film” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok iyi görünüyorsun” yorumunu ekledi.