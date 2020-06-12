Uzmanlar açıkladı! Meğer bu yüzden kilo veremiyormuşuz...

Diyet yapmaya çalışırken bir sürü hata yapıyoruz. Doğru bildiğimiz yanlışlar yüzünden kilo vermekte zorlanıyor hatta tam aksine kilo alıyoruz. Bu yanlışlar genelde porsiyon kontrolü, öğün sayıları ve faydalı olduğu bilinen besinlerin aşırıya kaçıldığında kilo vermeyi zorlaştırması ile ilgili oluyor. Peki yanlış bildiğimiz kilo verme tüyoları nedir ve doğruları nelerdir? 1. SEVDİĞİM FAKAT KALORİSİ YÜKSEK BESİNLERDEN VAZGEÇMELİYİM En çok yapılan hata bu olabilir. Çikolata, tatlı, hamur işi gibi hemen hemen herkes tarafından sevilen besinlerin yüksek kalori içerdiği ve kilo vermeyi zorlaştırdığı doğru. Ancak sevilen besinlerin tamamen listeden çıkarılması sağlıklı beslenme sürecini zorlaştırıp yarıda bırakmaya sebep olabilir. Yapılması gereken bu besinleri tamamen bırakmak yerine sağlıklı alternatifleri ile tüketmek ve küçük porsiyonlar halinde yemektir. Örneğin tatlıları rafine şeker yerine bal, pekmez, hurma veya meyveler gibi doğal tatlandırıcılar kullanarak hazırlayıp tüketmek hem daha sağlıklı bir seçenek sunacak hem de tamamen hayatınızdan çıkarıp strese girmenize engel olacaktır.

2. ÖĞÜN SAYISINI AZALTARAK ZAYIFLAYABİLİRİM Diyet sürecine en büyük kötülüğü yapan bu düşünce olabilir. Vücut, yaşamsal faaliyetleri yerine getirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Eğer bu enerjiyi sağlayacak besinlerin düzenli olarak alınmadığını fark ederse kaynaksız kalmamak için alınan besinleri depolama eğilimi gösterir. Bu da kilo verme sürecini olumsuz etkiler. Ayrıca atladığınız her öğün, bir sonraki öğün için daha fazla açlık yaratacak, yeme isteğinizi arttıracaktır. Dolayısıyla öğünleri gerektiği zamanlarda ve gerektiği miktarlarda yemek metabolizmanızın düzenli çalışmasını sağlayıp kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. 3. SAĞLIKLI ÜRÜNLERİ SINIRSIZ TÜKETEBİLİRİM Diyet sürecinde sağlıklı beslenmeye katkı sağlayan kırmızı veya beyaz et, sebze, meyve gibi besinler sağlıklı olsalar da kalorisiz değildirler. Faydalı olmalarının sebebi, metabolik düzenleyiciler içermeleri, kolay sindirilmeleri, depolanma sırasında değil, yakım sırasında öncü olmalıdır. Ancak bu besinlerin de ihtiyaçtan fazla tüketilmesi halinde alınan kalori vücutta yağ olarak depolanacaktır. Bu yüzden faydalı besinler de dahil olmak üzere her besin, vücudun ihtiyacı kadar tüketilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır.