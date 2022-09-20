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  4. Uzmanlar açıkladı: Seks sırasında boşalma sandığınız sıvının idrar olduğu ortaya çıktı

Uzmanlar açıkladı: Seks sırasında boşalma sandığınız sıvının idrar olduğu ortaya çıktı

20.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel birliktelik sırasında gelen boşalma miktarı ve yapısı kişiden kişiye göre değişebiliyor. Sık yaşanan cinsel sorunlar arasında boşalma problemleri de yer alıyor. Özellikle kadınlar erkeklere göre çok daha zor boşalıyor. Kadınlardan gelen boşalma sanılan sıvı ise tahmininizden farklı olabiliyor. Uzmanlar bu sıvının idrar olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar açıkladı: Seks sırasında boşalma sandığınız sıvının idrar olduğu ortaya çıktı

Boşalma cinsel birleşmesinin son aşamasıdır ve orgazm ile beraber gelmektedir. Boşalmak için illa bir partnere gerek yoktur. Kadınların ve erkeklerin boşalma aşaması birbirinden farklıdır. Kadınlar çok daha zor boşalmaktadır. Boşalma sıvısı orgazm esnasında, idrar borusunun son kısımlarında bulunan çok küçük deliklerden ve de idrar borusunun sağında ve solundaki keselerden salgılanır. Bu nedenle boşalma ve idrar birbirleriyle karıştırılır. Toplumda bazı kadınların seks esnasında 'fışkırtma' denilen şekilde boşaldığı konuşulur. Ancak bu fışkırtmaların çoğu boşalma değildir.

UYARILMA ESNASINDA İKİ TÜR SIVI SALINABİLİR

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Uyarılma aşamasında vajina kayganlaştırıcı bir sıvı salabilir. Daha sonra, bir kadın orgazma ulaştığında, üretradan iki tür sıvı daha salınabilir. Bu, genellikle küçük miktarlarda ortaya çıkan sütlü bir sıvı veya genellikle oldukça büyük miktarlarda ortaya çıkan berrak bir sıvı olabilir. New Scientist'e göre , her iki tür orgazm sıvısı da geçmişte kadın boşalması olarak tanımlanıyordu, ancak bu terim artık sütlü sıvı türü için ayrılmıştır.

FIŞKIRTMA İDRARIN MESANEDEN ATILMASINDAN KAYNAKLANIYOR

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"Fışkırtma", berrak sıvının salınmasını belirtmek için kullanılan terimdir. Batı ülkelerindeki kadınların yaklaşık % 5'inin fışkırtma yaşadığı biliniyor, ancak sıvının gerçekte nereden geldiğini belirlemek zor. 2014'te Paris'teki Poissy Saint Germain en Laye Hastanesi'nde Fransız jinekolog Samuel Salama tarafından yürütülen bir araştırma , fışkırtmanın aslında idrarın mesaneden atılmasına bağlı olduğunu ima ediyor. Bu sonuca, fışkırtma yapabilen yedi kadın üzerinde yapılan ultrasonografide, fışkırtma gerçekleşmeden hemen önce mesanelerinin dolu olduğu ortaya çıktıktan sonra ulaşıldı.

FIŞKIRAN SIVI MAVİ RENKTE GÖRÜLÜYOR

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Japonya'daki Miyabi Urogyne Clinic'te bir ürolog olan Miyabi Inoue, meslektaşlarıyla birlikte, fışkırtma yeteneğine sahip beş kadının mesanelerine suyla karıştırılmış mavi boya enjekte etmek için çalıştı. Daha sonra bir erkek gönüllü, kadınları fışkırtana kadar uyandırmak için çalışırken, bir araştırmacı steril bir kapla durdu ve çıkan sıvıyı yakalamak için çalıştı. Inoue New Scientist'e “Fışkırtma yönü değişken olduğu için fışkıran sıvıyı toplamak zordur” dedi. Fışkıran sıvı tüm vakalarda mavi görünüyordu.

NEDENİ İDRAR KAÇIRMA DEĞİL

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İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nden Jessica Påfs şunları ekledi: "Bu, fışkırtmanın mesaneden kaynaklandığını doğruluyor. Fakat hala çok fazla soru var, örneğin sıvı idrarla aynı bileşime sahip mi? Ve neden bazı kadınlar bu sıvıyı dışarı atıyor ve diğerleri yapmıyor?" Çalışmaya katılan kadınların hepsinin de iyi mesane kontrolüne sahip olduğu bildirildi, bu da onların fışkırtmalarının idrar kaçırma sonucu olamayacağını düşündürdü.

FIŞKIRTMA DENEYİMLERİ FARKLI

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Deney sırasında, kadınlardan dördü de fışkırttıklarında kadın boşalması yaşadı. Bu açık fizyolojik süreç, üretranın yanındaki küçük bezlerden gelen birkaç mililitre kalın, sütlü sıvının boşaltılmasını içerir. Bunlara Skene bezleri denir ve aksi takdirde "kadın prostatı" olarak bilinir. Sıvı, erkeklerin ürettiği ejakülatta da bulunan prostata özgü antijenden (PSA) oluşur. Çalışmaya katılan kadınlardan dördü, fışkırttıkları sıvının, aynı anda hem kadın ejakülatı hem de fışkıran idrar ürettiklerini düşündüren PSA içerdiğini keşfetti. Påfs ayrıca kadınların "fışkırtma" deneyimlerinin de oldukça farklı olduğunu keşfetti. Bazıları bunu zevkli bulduğunu iddia ederken, oldukça utanç verici olduğunu düşünenler de vardı. Bazıları bunun bazen olabileceğini açıklarken, diğerleri bunu nasıl yapacaklarını deneyimle öğrendiklerini söyledi.

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