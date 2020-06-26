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Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Deniz sezonunun açıldığı şu günlerde zayıf görünmek herkesin hayali. Karantina döneminde kilo mu aldınız? Üzülmeyin! Fazla kilolarınızı hala veremediyseniz kısa zamanda en çok zayıflatan egzersizler ile istediğiniz bikini içinde güzel görünmek hala mümkün! İşte kısa zamanda en fazla kalori yaktıran, en çok zayıflatan egzersizler...

Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

Kısa zamanda zayıflamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! En çok zayıflatan egzersiz hareketleriyle kısa zamanda kilo vermek mümkün. Fakat bu egzersizlerle beraber karbonhidrat, şeker ve paketli hazır gıda ürün tüketimini azaltmalısınız. Aksi takdirde bu egzersizlerden çok fazla fayda görmeyebilirsiniz. 1 hafta boyunca bu hareketlerden en azı 3 tanesini seçerek düzenli olarak yapmaya başlayın. Kısa bir süre içinde değişimi hissedeceksiniz!

DAĞ TIRMANIŞI

Dağ tırmanışı hareketi ile kısa sürede fazla kalori yakmak mümkün. Bu hareket ile kalori yakmanın yanı sıra karın kaslarınızı da geliştirmiş olursunuz.
İlk olarak şınav pozisyonuna gelin.
Bir dizinizi göğsünüze doğru çekerek karnınızı sıkın ve başlangıç pozisyonuna geri gelin. Aynı hareketi diğer diziniz ile yapın.
Hareketi sıçrayarak hızlı bir şekilde yapmaya çalışın.
3 set, 20 tekrar halinde gerçekleştirebilirsiniz.
Unutmayın, hareket sırasında karın kaslarınızın yandığını hissetmelisiniz. Hareketi daha doğru yapabilmek adına videolu anlatımlardan yararlanabilirsiniz.

BİRAZ NOSTALJİ YAPALIM

Çocukluğunuzda oynadığınız ip atlama oyunlarını hala seviyorsanız size güzel bir haberimiz var! İp atlamak zayıflatıyor!

Hemen bir ip alarak zayıflamaya başlayabilirsiniz. Çeşitli ip atlama şekillerinden yararlanarak kilo vermeyi kolay hale getirebilirsiniz.

DİZLERİ GÖĞSE ÇEKEREK ZIPLAMA EGZERSİZİ

Dizleri göğüs bölgesine çekerek zıplama hareketi, hızlı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olur.

Öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde durun.
Zıplama hareketi ile beraber bir dizinizi göğsünüze doğru çekin ve başlangıç pozisyonuna geri gelin.
Aynı hareketi diğer bacağınız için de yapın.
Hareketi hızlı bir şekilde 3 set, 25 tekrar halinde gerçekleştirebilirsiniz.

JUMPING JACK

Ayaklarınızı birleştirin ve kollarınızı iki yana doğru uzatın.
Daha sonra yavaşça zıplayarak ellerinizi başınız üzerinde birleştirirken ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
Zıpladıktan sonra tekrar başlangıç pozisyonuna gelin.
Hareketi 3 set, 25 tekrar haline gerçekleştirebilirsiniz.

ZIPLAYARAK SQUAT YAPIN

Hem şekilli bir vücuda sahip olup hem de zayıflamak istiyorsanız bu egzersiz tam size göre! Bu hareketle kilo verirken aynı zamanda bacaklarınızı ve kalçanızı şekillendirmiş olacaksınız.

Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir pozisyonda durun.
Zıplayın ve daha sonra arkada bir sandalyeye oturacakmış gibi çömelin.
Çömelme pozisyonunda iken dizlerin ayak parmaklarını geçmediğinden emin olun.
Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri gelerek hareketi tekrarlayın.
Hareketi 3 set, 20 tekrar halinde gerçekleştirebilirsiniz.
Egzersizlerin tekrar sayılarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak zayıflamak istiyorsanız bu set sayıları ile başlamanızı öneririz. Daha fazlasını yapabileceğinizden emin olduğunuz zaman tekrar sayılarını arttırabilirsiniz.

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