Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

Kısa zamanda zayıflamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! En çok zayıflatan egzersiz hareketleriyle kısa zamanda kilo vermek mümkün. Fakat bu egzersizlerle beraber karbonhidrat, şeker ve paketli hazır gıda ürün tüketimini azaltmalısınız. Aksi takdirde bu egzersizlerden çok fazla fayda görmeyebilirsiniz. 1 hafta boyunca bu hareketlerden en azı 3 tanesini seçerek düzenli olarak yapmaya başlayın. Kısa bir süre içinde değişimi hissedeceksiniz! DAĞ TIRMANIŞI Dağ tırmanışı hareketi ile kısa sürede fazla kalori yakmak mümkün. Bu hareket ile kalori yakmanın yanı sıra karın kaslarınızı da geliştirmiş olursunuz.

İlk olarak şınav pozisyonuna gelin.

Bir dizinizi göğsünüze doğru çekerek karnınızı sıkın ve başlangıç pozisyonuna geri gelin. Aynı hareketi diğer diziniz ile yapın.

Hareketi sıçrayarak hızlı bir şekilde yapmaya çalışın.

3 set, 20 tekrar halinde gerçekleştirebilirsiniz.

Unutmayın, hareket sırasında karın kaslarınızın yandığını hissetmelisiniz. Hareketi daha doğru yapabilmek adına videolu anlatımlardan yararlanabilirsiniz.

BİRAZ NOSTALJİ YAPALIM Çocukluğunuzda oynadığınız ip atlama oyunlarını hala seviyorsanız size güzel bir haberimiz var! İp atlamak zayıflatıyor! Hemen bir ip alarak zayıflamaya başlayabilirsiniz. Çeşitli ip atlama şekillerinden yararlanarak kilo vermeyi kolay hale getirebilirsiniz. DİZLERİ GÖĞSE ÇEKEREK ZIPLAMA EGZERSİZİ Dizleri göğüs bölgesine çekerek zıplama hareketi, hızlı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olur. Öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde durun.

Zıplama hareketi ile beraber bir dizinizi göğsünüze doğru çekin ve başlangıç pozisyonuna geri gelin.

Aynı hareketi diğer bacağınız için de yapın.

Hareketi hızlı bir şekilde 3 set, 25 tekrar halinde gerçekleştirebilirsiniz. JUMPING JACK Ayaklarınızı birleştirin ve kollarınızı iki yana doğru uzatın.

Daha sonra yavaşça zıplayarak ellerinizi başınız üzerinde birleştirirken ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.

Zıpladıktan sonra tekrar başlangıç pozisyonuna gelin.

Hareketi 3 set, 25 tekrar haline gerçekleştirebilirsiniz.