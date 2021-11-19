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Uzmanlar ikiye bölündü! Favipiravir koronavirüs tedavisinde etkili mi, etkisiz mi?

19.11.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan çalışmada, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının erken dönemde, özellikle 48 saat içinde kullanıldığında etkili olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Öte yandan, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz ise, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar ikiye bölündü! Favipiravir koronavirüs tedavisinde etkili mi, etkisiz mi?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin, 'Favipiravir' ilacının Covid-19 tedavisinde etkisiz olduğunu ortaya koyan çalışması gündeme geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, 'Favipiravir'in etkinliğine ilişkin hastanelerinde de çalışma yapıldığını söyledi. Savaşçı, "Bizim kendi hastanemizde yaptığımız çalışmada özellikle 'Favipiravir'i erken dönemde kullanınca etkili sonucunca ulaştık. Virüsün özellikle üreme zamanında ilk 48 saatte kullanılması bu konuda önemli. Özellikle akciğerin tutulumunu, zatürreyi engellediğini tespit ettik. Tabi ki farklı çalışmalar da çıkabilir, etkisiz olduğuna dair çalışmalar da çıkabilir. Şu an koronavirüs tedavi rehberimizde yer alan bir ilaç" diye konuştu.

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'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANDIK'

Doç. Dr. Savaşçı, yan etki olarak minimal karaciğer enzim yüksekliği yaptığını belirterek, "Gönül rahatlığı ile bugüne kadar kullandık. Bundan sonraki süreçte bilim kurulunun kararı neticesinde devam edip etmeyeceğimiz konusunda yeni kararlar çıkabilir tabi. Dünya genelinde daha etkili olarak molnupiravir ilacı keşfedildi. Bu ilacın ilk 5 günde virüsü tamamen ortadan kaldırdığına yönelik çalışmalar yayımlandı. Bu da etkili bir ilaç olarak önümüzdeki aylarda ülkemizde de kullanıma girebilir ancak maliyet olarak çok yüksek bir ilaç. Bu anlamda önemli olan hastalığı kaptıktan sonra tedavi almaktan ziyade, önemli olan hastalığı kapmamak, bunun için de en önemli silahımız her zaman olduğu gibi aşılanma maske ve mesafe kuralları" dedi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktıKoronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

'PANİK VE YANLIŞ ANLAŞILMAYA YOL AÇMASIN'

Doç. Dr. Savaşçı, 'Favipiravir'in etkili olmadığı yönünde sonucun ortaya çıktığı çalışmanın panik ve yanlış anlamaya yol açmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Şu anda rehberde olan, bizim de reçete ettiğimiz, kliniklerde yatan hastalarda kullandığımız ilaç. Yan etkileri de çok olmadığı için şu an gönül rahatlığı ile kullanmaya devam edelim ama Bilim Kurulu'nun yeni kararları ile kaldırılırsa biz de bu ilaçtan vazgeçmiş olacağız. Bizim hastanemizde yaptığımız çalışma soncunda bu ilaca erken dönemde 48 saatte başlanırsa bu dönemde virüsün üremesini durdurduğu ve hastalığın ilerlemesini durdurduğu yönünde çalışmamamız sonuçlandı" diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ "ETKİSİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıklamıştı. PRESECO çalışmaları sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Yavuz, "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullanmıştı.

DHA

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Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
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