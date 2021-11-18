Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, PRESECO çalışmaları sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"MAALESEF ETKİSİZ ÇIKTI"

Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak. https://t.co/aFKl8mxS4a — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) November 17, 2021



