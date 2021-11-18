HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

18.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı.

Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, PRESECO çalışmaları sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"MAALESEF ETKİSİZ ÇIKTI"

Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurduPfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Aldığı dairede bir gün bile oturamadı, tüm borçlar üzerine kaldıAldığı dairede bir gün bile oturamadı, tüm borçlar üzerine kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.